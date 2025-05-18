滶晨大型戶外廣告揭開序幕 有機會首推面向深水灣珍藏大宅｜黃竹坑新盤

「滶晨」宣傳工作經已開始，包括一系列以「港島南繁花瑰邸」為主題的多元化的戶外廣告活動。

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」宣傳工作經已開始，包括一系列以「港島南繁花瑰邸」為主題的多元化的戶外廣告活動。

據地產代理反映，項目備受各區豪宅買家歡迎，故特別於富豪名流必經的策略性位置豎立巨型戶外廣告，以多幅分布於港島半山及西區海底隧口的戶外大型廣告揭開序幕。

接獲近千宗查詢

「滶晨」自上周四(15日)上載售樓說明書後，市場反應非常熱烈，接獲近千宗查詢，對高層BAYSIDE SUITE面向深水灣的珍藏珍罕四房雙套大單位深感興趣，尤其對僅各提供11伙的1,706方呎及1,559方呎的四房雙套及工人房連洗手間最為熱烈。據代理了解，此類單位屬港島南岸項目中標準戶中最大面積單位，不少客人引頸以待，加上廳房同向，同享深水灣景致，珍貴罕有，大宅並且設獨立電梯前廳，大大提升私隱度及氣派。