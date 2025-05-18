滶晨大型戶外廣告揭開序幕 有機會首推面向深水灣珍藏大宅｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」宣傳工作經已開始，包括一系列以「港島南繁花瑰邸」為主題的多元化的戶外廣告活動。
據地產代理反映，項目備受各區豪宅買家歡迎，故特別於富豪名流必經的策略性位置豎立巨型戶外廣告，以多幅分布於港島半山及西區海底隧口的戶外大型廣告揭開序幕。
接獲近千宗查詢
「滶晨」自上周四(15日)上載售樓說明書後，市場反應非常熱烈，接獲近千宗查詢，對高層BAYSIDE SUITE面向深水灣的珍藏珍罕四房雙套大單位深感興趣，尤其對僅各提供11伙的1,706方呎及1,559方呎的四房雙套及工人房連洗手間最為熱烈。據代理了解，此類單位屬港島南岸項目中標準戶中最大面積單位，不少客人引頸以待，加上廳房同向，同享深水灣景致，珍貴罕有，大宅並且設獨立電梯前廳，大大提升私隱度及氣派。
新世界發展營業及市務部總監何家欣指出，鰂魚涌K11 ATELIER King's Road貴賓廳及示範單位即將竣工，進入最後階段，最快周內開放預約參觀，料成第二季超級豪宅市場焦點新盤。發展商現正積極代理溝通，了解市場情況，估計港島南超級豪宅面向深水灣的珍罕大單位新供應稀缺，加上坐落港島區港鐵站上蓋，需求甚殷，故不排除首推面向深水灣珍藏大宅。
「滶晨」屬整個項目的第1座，細分為1A及1B兩翼，提供447伙，單位戶型涵蓋兩房至五房，實用面積介乎408至3,120方呎，預計關鍵日期為2026年11月30日。