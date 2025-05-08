滶晨最快下周上載樓書 首批或推1700呎四房招標 部署月內開售｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」今日(8日)公布最新銷售部署，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目最快下周內上載售樓說明書，首批單位計劃推出約1,700方呎的四房大宅作招標發售。

何家欣指，項目約1,700方呎四房大宅，設寬闊橫向長廳，具豪門大宅風範；客廳及睡房均可享深水灣美景，並享私人升降機前廳，住戶可享極致私隱與尊貴體驗。她續指，「滶晨」早前舉辦的宣傳活動接獲逾百組買家查詢，位於黃竹坑香葉道S22甲級寫字樓及鰂魚涌K11 ATELIER King's Road的富豪貴賓廳及示範單位準備工作已接近完成，設有多個不同戶型的示範單位，短期內或開放予貴賓預約參觀。