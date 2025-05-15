滶晨樓書出爐 設447伙 最大複式戶3120呎附私人泳池｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」上載售樓說明書，提供447伙，樓高37層，屬整個項目的第1座，細分為1A及1B兩翼，單位戶型涵蓋兩房至五房，實用面積介乎408至3,120方呎，預計關鍵日期為2026年11月30日。

發展商以樓層細分為兩大區域，29樓及以上為「BAYSIDE SUITE」，而28樓及以下為「BAYSIDE RESIDENCE」，大部分單位可享深水灣及遠眺壽臣山景觀。 標準單位設有426伙，間隔涵蓋兩房至四房，當中兩房佔257伙最多，提供開放式廚房及梗廚兩款戶型，實用面積介乎455至517方呎。其次為三房佔105伙，戶型為三房一套加工作間連洗手間，設私人升降機前廳，實用面積介乎826至952方呎。四房提供64伙，戶型為四房雙套加工作間連洗手間或工人房連洗手間，設私人升降機前廳，實用面積介乎1,258至1,706方呎。