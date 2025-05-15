滶晨樓書出爐 設447伙 最大複式戶3120呎附私人泳池｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」上載售樓說明書，提供447伙，樓高37層，屬整個項目的第1座，細分為1A及1B兩翼，單位戶型涵蓋兩房至五房，實用面積介乎408至3,120方呎，預計關鍵日期為2026年11月30日。
發展商以樓層細分為兩大區域，29樓及以上為「BAYSIDE SUITE」，而28樓及以下為「BAYSIDE RESIDENCE」，大部分單位可享深水灣及遠眺壽臣山景觀。
標準單位設有426伙，間隔涵蓋兩房至四房，當中兩房佔257伙最多，提供開放式廚房及梗廚兩款戶型，實用面積介乎455至517方呎。其次為三房佔105伙，戶型為三房一套加工作間連洗手間，設私人升降機前廳，實用面積介乎826至952方呎。四房提供64伙，戶型為四房雙套加工作間連洗手間或工人房連洗手間，設私人升降機前廳，實用面積介乎1,258至1,706方呎。
9伙複式特色戶
項目設有21伙特色單位，實用面積介乎408至3,120方呎，包括全盤面積最細的第1B座5樓E室，實用面積408方呎，連201方呎平台，兩房間隔。
至於有9伙為複式特色單位，分別有7伙三房一套+開放式廚房+工作間連洗手間，實用面積介乎1,016示1,083方呎；1伙五房三套+工人房連洗手間+私人升降機前廳+游泳池+平台，實用面積2,871方呎。
另1伙五房五套+工人房連洗手間+私人升降機前廳+游泳池+平台，實用面積3,120方呎，連932方呎平台，為DEEP WATER MANOR第1A座41和42樓P2單位，客廳採用中空設計，樓底高度達6.5米，並備有11米乘5.8米大廳，此單位除屬全盤面積最大外，亦為目前港島南岸項目面積最大。
「滶晨」提供119個住宅停車位，提供總面積逾1.8萬方呎住客會所。據發展商介紹，「滶晨」為港島南岸項目中唯一擁雙會所，會所由設計大師Martin Brudnizki主理，會所內設有瑜伽室、琉璃健身室、童享樂園等適合不同年齡住客的活動空間。項目採用結合貴族元素的新藝術風格設計，並以瑰麗花園為概念，令人猶如置身於叢林之中，感覺脫俗而奢華，同時又可享受到交通的便捷，與港鐵金鐘站及中環核心商業區僅數個港鐵站之隔。