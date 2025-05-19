滶晨示範單位於周末吸引逾百組客參觀 特色設計曝光(多圖)｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」周一(19日)公布最新銷售部署，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目最快本周內上載首份銷售安排，涉及最少90伙，有機會先推三房及四房單位以招標形式推售，定位參考山頂及南區超級豪宅。
何家欣稱，項目於上周六(17日)下午提前開放示範單位予已預約的VIP客人，吸引逾百組客戶參觀，當中本地及內地客人各佔一半，不乏本地家族成員、商人、內地豪宅買家等，大部分客人讚賞項目的特色設計，並對享有深水灣景觀的三房及四房大宅最感興趣。由於反應熱烈，本周末的預約參觀已全數額滿。
何家欣介紹指，「滶晨」的標準三房、四房及特色單位設有私人升降機前廳，除享有額外私隱度之餘，更配備四大貼心功能：
1.正壓控制裝置，配合換氣扇及空氣消毒機，提供潔淨舒適空間
2.設有消毒噴霧，殺滅表面細菌和病毒，有助提供潔淨舒適空間
3.「通風鞋櫃」能夠放置大量鞋履，有助防止鞋履發霉及產生異味
4.「Air Dresser 衣物護理機」備有以蒸氣消毒殺菌、清新除臭及去皺功能，讓住戶保持衣服時刻清潔衛生
此外，項目擁有不少特色設計，更屬全港獨有：
i.「金果燈」：形態似熱帶果實的燈具，位於住宅升降機機廂中，營造出溫馨舒適的環境
ii.「金花燈」：以花朵為靈感，散發出溫暖的光芒，柔和的線條與燈色交融，彷彿花朵在微風中輕舞
iii.「木蘭壁燈」：特意設計的花形壁燈，位於部份單位的露台及工作平台牆壁上，以木蘭花為設計藍本，燈體採用簡潔流暢的線 條，搭配柔和的燈光，營造出舒適宜人的氛圍。
iv.「Peacock Gate 孔雀金門」：專屬住戶的私人升降機前廳設有孔雀金門，除享有額外私隱，其孔雀金門由金屬及玻璃製成，象徵優雅與繁榮，透光的設計令光線滲進前廳，營造出夢幻的視覺效果
v.「金羽門把」仿羽毛設計，將自然元素融入日常功能，輕盈優美
「滶晨」屬整個第5期發展項目的第1座，細分為1A及1B兩翼，提供447伙，單位戶型涵蓋兩房至五房，實用面積介乎408至3,120方呎，預計關鍵日期為2026年11月30日。