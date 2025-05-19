滶晨示範單位於周末吸引逾百組客參觀 特色設計曝光(多圖)｜黃竹坑新盤

「滶晨」最快本周內上載首份銷售安排，涉及最少90伙，有機會先推三房及四房單位以招標形式推售。

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」周一(19日)公布最新銷售部署，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目最快本周內上載首份銷售安排，涉及最少90伙，有機會先推三房及四房單位以招標形式推售，定位參考山頂及南區超級豪宅。

何家欣稱，項目於上周六(17日)下午提前開放示範單位予已預約的VIP客人，吸引逾百組客戶參觀，當中本地及內地客人各佔一半，不乏本地家族成員、商人、內地豪宅買家等，大部分客人讚賞項目的特色設計，並對享有深水灣景觀的三房及四房大宅最感興趣。由於反應熱烈，本周末的預約參觀已全數額滿。