滶晨示範單位｜1706呎連裝修經改動及交樓標準 設獨立私人升降機前廳 (多圖有片)｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」 首度開放2伙示範單位，單位均為第1座 (1A) 38樓P2，分別為連裝修經改動及無裝修交樓標準。

連裝修經改動三房兩套 無裝修交樓標準四房兩套

第1座 (1A) 38樓P2單位，實用面積1,706方呎，層與層之間高度為3.3米，原則屬於四房兩套及工人房連洗手間間隔，由知名室內設計事務所NCDA設計，⁠經改動後間隔改成三房兩套及工人房連洗手間間隔。客廳連飯廳共長約8.45米，闊約5米，寬廣的橫廳設計盡顯氣派，與室外山海互持的景致完美配合。

設獨立私人升降機前廳，精心加入貼心裝置照顧住戶所需，包括正壓控制裝置，住戶在平台層電梯大堂拍卡後，正壓控制裝置將會自動連接，配合換氣扇及消毒噴霧，有助提供潔淨舒適空間。

從單位的客廳、飯廳及各睡房向外望，可以飽覽深水灣及遠眺壽臣山，美景盡入眼簾。客廳放置兩組弧形大梳化，與弧形假天花互相呼應，配合壁爐裝飾，營造視覺焦點，氣派非凡。飯廳的大型餐桌，方便住戶宴請親朋，酒櫃井然有序陳列美酒佳釀，住戶可以坐於酒櫃前細味品嚐。