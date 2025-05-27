滶晨示範單位｜1706呎連裝修經改動及交樓標準 設獨立私人升降機前廳 (多圖有片)｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」 首度開放2伙示範單位，單位均為第1座 (1A) 38樓P2，分別為連裝修經改動及無裝修交樓標準。
連裝修經改動三房兩套 無裝修交樓標準四房兩套
第1座 (1A) 38樓P2單位，實用面積1,706方呎，層與層之間高度為3.3米，原則屬於四房兩套及工人房連洗手間間隔，由知名室內設計事務所NCDA設計，經改動後間隔改成三房兩套及工人房連洗手間間隔。客廳連飯廳共長約8.45米，闊約5米，寬廣的橫廳設計盡顯氣派，與室外山海互持的景致完美配合。
設獨立私人升降機前廳，精心加入貼心裝置照顧住戶所需，包括正壓控制裝置，住戶在平台層電梯大堂拍卡後，正壓控制裝置將會自動連接，配合換氣扇及消毒噴霧，有助提供潔淨舒適空間。
從單位的客廳、飯廳及各睡房向外望，可以飽覽深水灣及遠眺壽臣山，美景盡入眼簾。客廳放置兩組弧形大梳化，與弧形假天花互相呼應，配合壁爐裝飾，營造視覺焦點，氣派非凡。飯廳的大型餐桌，方便住戶宴請親朋，酒櫃井然有序陳列美酒佳釀，住戶可以坐於酒櫃前細味品嚐。
酒店式設計主人房
主人睡房則以酒店式設計為靈感，提供舒適的居住體驗。主人睡房配有高質感衣櫃組合，並設有趟板，以便隨時保持空間整潔與私密性，並將自然美融入日常，更增添居住的親切感。
廚房為梗廚設計，以金銅色為主調，流露高貴雅致品味。配置Miele廚房家電，包括雙頭電磁爐、炒鑊氣體煮食爐、雙頭氣體煮食爐、蒸爐、焗爐、食物保溫櫃及嵌入式洗碗碟機等，更設Gaggenau 70支酒櫃，滿足住戶品酒雅趣。
「滶晨」設有426伙標準單位，間隔涵蓋兩房至四房，當中兩房佔257伙最多，提供開放式廚房及梗廚兩款戶型，實用面積介乎455至517方呎。其次為三房佔105伙，戶型為三房一套加工作間連洗手間，設私人升降機前廳，實用面積介乎826至952方呎。四房提供64伙，戶型為四房雙套加工作間連洗手間或工人房連洗手間，設私人升降機前廳，實用面積介乎1,258至1,706方呎。