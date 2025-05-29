滶晨示範單位｜952呎交樓標準三房 流線型露台打造戶外空間 (多圖有片)｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」 再開放示範單位，第1座(1A) 22樓P3單位Bayside Residence，無改動交樓標準。

無改動交樓標準三房一套 第1座(1A) 22樓P3單位Bayside Residence，實用面積952方呎，屬於三房一套及工作間連洗手間間隔。單位設流線型露台及工作平台，可放置傢俱打造戶外空間，匠心設計的木蘭壁燈，以木蘭花為藍本，為空間添上寧靜純淨氣息。 設尊貴獨立私人升降機前廳ArtisanFoyer+，最大特色為正壓控制裝置，住戶拍卡進入平台層住宅升降機大堂時，正壓控制裝置將會自動連接，有助防止污染物進入單位，提供潔淨舒適空間。

廚房為梗廚設計，配置名牌廚電，包括煮食爐、蒸焗爐、雙門雪櫃及洗碗碟機等，以及可放約46支美酒的Vinvautz 酒櫃，設備完善照顧住戶所需。 浴室精選知名品牌的衛浴設備，並配備多功能洗乾組合LAUNDRY+，下半部分備有洗衣乾衣機，上半部分設衣物掛架，另設有House Mirror鏡櫃，以及為兒童而設的面盆櫃小平台RetractableStep，貼心設計充分利用儲物空間。