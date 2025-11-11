滶晨系列盡推兩房戶 周六開賣74伙｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5期「滶晨」系列，自推出以來市場反應熱烈，深受市場追捧。今日同步更新價單及上載銷售安排，是次將「滶晨」及「滶晨II」兩房、兩房連書房及兩房雙套等戶型全數加推應市。項目將於本周六(15日)以先到先得形式，發售兩期合共74伙。
「滶晨」銷售安排5號，包括8伙兩房戶，實用面積介乎476至491方呎，價單定價1,575萬至1,658萬元，價單呎價32,077至34,115元。折實售價1,275.7萬元至 1,384.4萬元，折實呎價25,982至28,486元。
「滶晨II」銷售安排4號，包括2伙一房戶及64伙兩房戶，實用面積介乎418至591方呎，價單定價1,311.4萬元至1,973.2萬元，價單呎價29,891至33,472元。折實售價1,081.9萬元至1,627.8萬元，折實呎價24,658至27,613元。
全盤累售672伙
「滶晨」及「滶晨II」銷情持續火熱，開售至今合共售出672伙，共套現逾115億元。
「滶晨II」提供378伙，單位實用面積介乎402至1,294方呎，戶型涵蓋一房至四房，包括2伙一房、302伙兩房、36伙三房、30伙四房以及8伙特色戶，預計關鍵日期為2026年12月31日。