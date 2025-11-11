滶晨系列盡推兩房戶 周六開賣74伙｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5期「滶晨」系列，自推出以來市場反應熱烈，深受市場追捧。今日同步更新價單及上載銷售安排，是次將「滶晨」及「滶晨II」兩房、兩房連書房及兩房雙套等戶型全數加推應市。項目將於本周六(15日)以先到先得形式，發售兩期合共74伙。

「滶晨」銷售安排5號，包括8伙兩房戶，實用面積介乎476至491方呎，價單定價1,575萬至1,658萬元，價單呎價32,077至34,115元。折實售價1,275.7萬元至 1,384.4萬元，折實呎價25,982至28,486元。