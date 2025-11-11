熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 壽司郎 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-11-11 18:07:47

滶晨系列盡推兩房戶 周六開賣74伙｜黃竹坑新盤

分享：
滶晨系列盡推兩房戶 周六開賣74伙｜黃竹坑新盤

滶晨系列盡推兩房戶，周六開賣74伙。

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5期「滶晨」系列，自推出以來市場反應熱烈，深受市場追捧。今日同步更新價單及上載銷售安排，是次將「滶晨」及「滶晨II」兩房、兩房連書房及兩房雙套等戶型全數加推應市。項目將於本周六(15)以先到先得形式，發售兩期合共74伙。

「滶晨」銷售安排5包括8房戶，實用面積介乎476491方呎價單定價1,5751,658萬元價單呎價32,07734,115元。折實售價1,275.7萬元 1,384.4萬元，折實呎價25,98228,486元。

adblk5

「滶晨II」銷售安排4包括2房戶64房戶，實用面積介乎418591方呎價單定價1,311.4萬元1,973.2萬元，價單呎價29,89133,472元。折實售價1,081.9萬元1,627.8萬元，折實呎價24,65827,613元。

全盤累售672

「滶晨」及「滶晨II」銷情持續火熱，開售至今合共售出672伙，共套現逾115億元

「滶晨II」提供378伙，單位實用面積介乎402至1,294方呎，戶型涵蓋一房至四房，包括2伙一房、302伙兩房、36伙三房、30伙四房以及8伙特色戶，預計關鍵日期為2026年12月31日。

即睇港島南岸第5B期滶晨II最新資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

ad