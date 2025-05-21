滶晨複式五房戶命名「DEEP WATER MANOR」 全港島南岸面積最大｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」自開放貴賓廳優予尊貴客戶參觀後，市場反應非常正面。新世界發展營業及市務部總監何家欣周三(21日)表示，「滶晨」最快24小時內公布首張銷售安排，推出最少90伙招標發售，涵蓋三房、四房及特色單位，定位參考山頂及南區超級豪宅。

何家欣指，貴賓廳現場由專業導賞員細緻介紹每一項匠心設計，讓客戶深入感受項目的精髓，亦為客戶送上8款滶晨特飲，搭配星級酒店 GRAND HYATT 精美Macaron，帶來味覺與視覺的雙重享受。

新世界發展項目管理部項目管理主管陳志偉介紹全盤面積最大單位，為第1座(1A) 41樓和42樓P2複式單位，命名為「DEEP WATER MANOR」，實用面積3,120方呎，此單位屬發展項目期數中實用面積最大，亦是港島南岸中面積最大。單位採五房五套連工人房連洗手間設計，附設932方呎私人平台，更有私人戶外泳池。