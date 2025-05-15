滶晨首批部署推出最少90伙招標 涵蓋三房及四房｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」今日(15日)上載售樓說明書，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目貴賓廳及示範單位準備工作已進入最後階段，將於周內開放予已預約的VIP買家參觀，最快本月推售，首批部署推出三房及四房大宅，以招標形式發售。

定位參考山頂及南區超級豪宅

何家欣指，「滶晨」提供447伙，定位參考山頂及南區超級豪宅。項目大部分三房及四房大宅設兩大區域，BAYSIDE SUITE (29樓及以上)和BAYSIDE RESIDENCE (28樓及以下)，大部分飽覽深水灣及遠眺壽臣山，實用面積由826至1,706方呎。她認為，近期息口回落，加上中美貿易戰緊張氣氛有所緩和，均有利樓市發展，相信「滶晨」成為首個受惠的豪宅新盤。