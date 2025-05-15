滶晨首批部署推出最少90伙招標 涵蓋三房及四房｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」今日(15日)上載售樓說明書，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目貴賓廳及示範單位準備工作已進入最後階段，將於周內開放予已預約的VIP買家參觀，最快本月推售，首批部署推出三房及四房大宅，以招標形式發售。
定位參考山頂及南區超級豪宅
何家欣指，「滶晨」提供447伙，定位參考山頂及南區超級豪宅。項目大部分三房及四房大宅設兩大區域，BAYSIDE SUITE (29樓及以上)和BAYSIDE RESIDENCE (28樓及以下)，大部分飽覽深水灣及遠眺壽臣山，實用面積由826至1,706方呎。她認為，近期息口回落，加上中美貿易戰緊張氣氛有所緩和，均有利樓市發展，相信「滶晨」成為首個受惠的豪宅新盤。
資本策略地產執行董事何樂輝稱，「滶晨」高層BAYSIDE SUITE精選四房單位，其中兩款包括第1A座29樓至40樓P2單位，四房雙套加工人房連洗手間設計，僅設11伙；另第1B座29樓至40樓P2單位，同屬四房雙套加工人房連洗手間，提供11伙。
麗新發展高級副總裁潘銳民指，另外兩款高層BAYSIDE SUITE精選四房單位，分別為第1A座29樓至40樓P1單位，實用面積1,536方呎，四房雙套加工作間連洗手間設計，共11伙； 以及第1B座29樓至40樓P1單位，實用面積1,422方呎，四房雙套加工作間連洗手間間隔，提供11伙。
面積最大複式單位達3120呎 設私人游泳池
帝國集團執行董事姚志偉說，「滶晨」提供9伙複式單位，當中面積最大的複式單位為DEEP WATER MANOR第1A座41和42樓P2單位，實用面積3,120方呎，採五房五套間隔，附設932方呎平台及私人游泳池，屬港島南岸中面積最大單位，廳房同向，享深水灣景致。