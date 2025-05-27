滶晨首開標售出17伙 吸金逾10億 外籍客斥逾1.47億大手買2伙｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」自推出以來備受市場關注，昨日(26日)開始招標發售首批單位，新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，成功售出17伙面向深水灣珍藏大宅，合共套現約10.5億元，成交價由4,192.8萬至8,188.8萬元，成交呎價介乎33,250元至48,000元，每伙平均成交價近6,200萬元，平均呎價近40,000元，同時創下今年首個單日標售逾10億元超級豪宅新紀錄。

何家欣稱，昨天為項目首日截標，合共錄得5組大手客，每組均連購2伙，當中最大手為外籍買家斥資逾1.47億元購入2伙，其中第1座(1A) 37樓P2單位(Peacock孔雀)，四房雙套加工人房連洗手間，實用面積1,706方呎，連一個車位以8,188.8萬元售出，呎價48,000元，除創港島南岸項目今年新高價外，售價亦料為港島南岸項目近4年新高，呎價則為近兩年區內新指標。另一單位為第1座(1A)37樓P1單位(Camellia御茶花)，實用面積1,536方呎，四房雙套連工作間連洗手間，成交價6,543.36萬元，呎價42,600元。