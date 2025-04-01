滶晨 定位超級豪宅 部署季內推售 涉447伙

受政府將400萬元以下物業印花稅降至100元利好消息刺激，一手市場多個項目同步熱銷，百花齊放。最新加入戰團有新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(297)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第5A期，昨日命名為「滶晨」(DEEP WATER PAVILIA)，提供447伙，部署今季內推售。 新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目正準備售樓說明書及示範單位，項目單位戶型涵蓋兩房至四房，主打三房、四房及特色戶，均設獨立私人升降機前廳。 她指，項目位處港島南區傳統豪宅地段，前臨深水灣海景，定位為超級豪宅，定價參考港島傳統豪宅物業。政府早前優化「新資本投資者入境計劃」，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元，料項目將直接受惠。

補地價金額逾64億 資料顯示，港島南岸第5期由上述財團於2021年1月投得，住宅樓面面積上限約63.6萬方呎，當時補地價金額逾64億元，每方呎補價為10,119元。今期分5A及5B期發展，各涉447及378伙，共825伙；兩期於去年10月獲批預售，預計落成日期分別為2026年11月30日及2026年12月31日。 即睇黃竹坑 滶晨最新資訊