2025-12-23 18:40:00

滶晨II兩日沽4伙 本地客斥1130萬買兩房戶｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5B期「滶晨II」銷情持續熾熱，連續兩日錄成交，速沽4伙。今日(23)售出1伙兩房單位

成交單位為第243D單位，實用面積447方呎，屬兩房設計，售價1,139.1萬元，呎價25,483據悉，買家本地客。

滶晨II僅餘最後4伙三房戶待售

「滶晨」及「滶晨II」銷情持續火熱，開售至今合共售出702伙，共套現近121億元，「滶晨II」僅餘最後4伙三房戶待售。

即日起至 2026215日期間，簽署臨時買賣合約購買特選項目，包括「滶晨」系列的New World CLUB 會員，即可獲贈由香港瑰麗酒店提供的非凡禮遇，包括極致奢華的尊貴住宿 — 尊貴海景客房住宿一晚、精緻餐飲 — 瑰麗冰室雙人早餐、煥發活力兼身心舒緩的60分鐘雙人深層肌肉按摩，以及價值2,000元瑰麗禮品卡，優惠總值約2萬元。

「滶晨II」提供378伙，單位實用面積介乎4021,294方呎，戶型涵蓋一房至四房，包括2伙一房、302伙兩房、36伙三房、30伙四房以及8伙特色戶，預計關鍵日期為20261231日。

即睇港島南岸第5B期滶晨II最新資訊 (House730)

