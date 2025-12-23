滶晨II兩日沽4伙 本地客斥1130萬買兩房戶｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5B期「滶晨II」銷情持續熾熱，連續兩日錄成交，速沽4伙。今日(23日)售出1伙兩房單位。

成交單位為第2座43樓D單位，實用面積447方呎，屬兩房設計，售價1,139.1萬元，呎價25,483元。據悉，買家為本地客。

滶晨 II 僅餘最後 4 伙三房戶待售

「滶晨」及「滶晨II」銷情持續火熱，開售至今合共售出702伙，共套現近121億元，「滶晨II」僅餘最後4伙三房戶待售。

即日起至 2026年2月15日期間，簽署臨時買賣合約購買特選項目，包括「滶晨」系列的New World CLUB 會員，即可獲贈由香港瑰麗酒店提供的非凡禮遇，包括極致奢華的尊貴住宿 — 尊貴海景客房住宿一晚、精緻餐飲 — 瑰麗冰室雙人早餐、煥發活力兼身心舒緩的60分鐘雙人深層肌肉按摩，以及價值2,000元瑰麗禮品卡，優惠總值約2萬元。