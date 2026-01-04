滶晨II周末沽2伙 套現逾2400萬｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5B期「滶晨II」銷情持續熾熱，同户型兩房單位備受市場追捧，自元旦日起，一連四日錄成交共沽5伙。今日(4日)再售出1伙，單位為第2座38樓H單位，實用面積494方呎，屬兩房琉璃晶廚設計，售價1,233.2萬元，呎價24,964元。

「滶晨」及「滶晨II」銷情持續火熱，開售至今合共售出711伙，共套現近122億元，「滶晨II」僅餘最後4伙三房戶待售，除了為2025年度全新項目吸金王，更為2025年度首個百億紅盤。當中不乏名人及本地富豪家族大手入市。