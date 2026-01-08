滶晨II沽兩房戶 內地客斥逾1140萬買入｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5B期「滶晨II」銷情持續熾熱，即日(8日)售出1伙，單位為第2座42樓E單位，實用面積453方呎，屬兩房設計，售價1,149.8萬元，呎價25,382元。

即日起至2026年2月15日期間，簽署臨時買賣合約購買特選項目（當中包括「DEEP WATER PAVILIA滶晨」及「DEEP WATER PAVILIA II滶晨II」）的New World CLUB 會員，即可獲贈由香港瑰麗酒店提供的非凡禮遇，包括極致奢華的尊貴住宿 — 尊貴海景客房住宿一晚、精緻餐飲 — 瑰麗冰室雙人早餐、煥發活力兼身心舒緩的60分鐘雙人深層肌肉按摩，以及價值二千元瑰麗禮品卡，優惠總值約2萬元。

「滶晨II」提供378伙，單位實用面積介乎402至1,294方呎，戶型涵蓋一房至四房，包括2伙一房、302伙兩房、36伙三房、30伙四房以及8伙特色戶，預計關鍵日期為2026年12月31日。