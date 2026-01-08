滶晨II連沽2伙兩房戶 內地客斥逾1140萬入市｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5B期「滶晨II」銷情持續熾熱，即日(8日)售出2伙，單日套現2,419.3萬元。 成交單位為第2座42樓E單位，實用面積453方呎，屬兩房設計，售價1,149.8萬元，呎價25,382元。內地買家透露鍾情「滶晨II」由頂尖名流設計大師Martin Brudnizki 匠心打造成南區超級豪宅，更是港島南港鐵站地標豪宅項目，坐擁港鐵站上蓋四通八達的地理優勢，供應罕有，故購入單位作投資用途。 另為第2座43樓H單位，實用面積496方呎，屬兩房琉璃晶廚設計，售價1,269.5萬元，呎價25,595元。同户型兩房單位備受市場追捧，自元旦日起，短短8日已沽出6伙。

「滶晨」及「滶晨II」銷情持續火熱，開售至今合共售出714伙，共套現逾122億元，「滶晨II」僅餘最後4伙三房戶待售。 即日起至2026年2月15日期間，簽署臨時買賣合約購買特選項目（當中包括「DEEP WATER PAVILIA滶晨」及「DEEP WATER PAVILIA II滶晨II」）的New World CLUB 會員，即可獲贈由香港瑰麗酒店提供的非凡禮遇，包括極致奢華的尊貴住宿 — 尊貴海景客房住宿一晚、精緻餐飲 — 瑰麗冰室雙人早餐、煥發活力兼身心舒緩的60分鐘雙人深層肌肉按摩，以及價值二千元瑰麗禮品卡，優惠總值約2萬元。