滶晨II連沽3伙 套現逾5600萬｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5B期「滶晨II」，即日(22日)沽售3伙，套現逾5,600萬元。

其中2伙以招標形式出售，包括第2座9樓P2單位，實用面積759方呎，屬三房套連工作間連洗手間設計，設私人升降機前廳，私隱度高，享大宅氣派，售價2,163.2萬元，呎價28,501元。

「滶晨」及「滶晨II」銷情持續火熱，開售至今合共售出701伙，共套現逾120億元。

New World CLUB 會員購買特選項目可獲星級住宿及餐飲等體驗

即日起至 2026年2月15日期間，簽署臨時買賣合約購買特選項目，包括「滶晨」系列的New World CLUB 會員，即可獲贈由香港瑰麗酒店提供的非凡禮遇，包括極致奢華的尊貴住宿 — 尊貴海景客房住宿一晚、精緻餐飲 — 瑰麗冰室雙人早餐、煥發活力兼身心舒緩的60分鐘雙人深層肌肉按摩，以及價值2,000元瑰麗禮品卡，優惠總值約2萬元。