熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-12-22 21:38:00

滶晨II連沽3伙 套現逾5600萬｜黃竹坑新盤

分享：
滶晨II連沽3伙 套現逾5600萬｜黃竹坑新盤

滶晨II連沽3伙 套現逾5600萬｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5B期「滶晨II」，即日(22)沽售3伙，套現逾5,600元。

其中2伙以招標形式出售，包括第29P2單位，實用面積759方呎，屬房套連工作間連洗手間設計，設私人升降機前廳，私隱度高，享大宅氣派，售價2,163.2萬元，呎價28,501

「滶晨」及「滶晨II」銷情持續火熱，開售至今合共售出701伙，共套現逾120億元。

New World CLUB會員購買特選項目可獲星級住宿及餐飲等體驗

即日起至 2026215日期間，簽署臨時買賣合約購買特選項目包括「滶晨」系列New World CLUB 會員，即可獲贈由香港瑰麗酒店提供的非凡禮遇，包括極致奢華的尊貴住宿 尊貴海景客房住宿一晚、精緻餐飲 瑰麗冰室雙人早餐、煥發活力兼身心舒緩的60分鐘雙人深層肌肉按摩，以及價值2,000元瑰麗禮品卡，優惠總值約2萬元。

adblk5

「滶晨II」提供378伙，單位實用面積介乎4021,294方呎，戶型涵蓋一房至四房，包括2伙一房、302伙兩房、36伙三房、30伙四房以及8伙特色戶，預計關鍵日期為20261231日。

即睇港島南岸第5B期滶晨II最新資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad