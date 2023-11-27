滿名山改則兩房連車位大劈價甩手 4年帳面損手逾「2球」｜二手蝕讓

晉誠地產高級營業經理古宏曦表示，滿名山名庭5座低層B室，實用面積約1,385方呎，原則四房雙套，現改為兩房兩套，附豪華裝修，最新連車位以2,148萬元易手，呎價約15,509元。

二手交投有所加快，惟蝕讓情況仍然普遍，樓齡約6年的屯門滿名山最新錄得一宗業主大劈價兼蝕讓個案。原業主累減352萬元售出單位連車位，入市約4年，帳面計損失達201萬元。

據悉，原業主開價2,500萬元連車位放售，買家議價一周後，終累減352萬元或約14%成交。買家為外區客，因小朋友在隔離國際學校讀書，小朋友可步行上學；另喜歡滿名山名庭的清靜環境，故購入物業作自住之用。

原業主2019年6月以2,119萬先購入單位，及後再以230萬購入車位，現以2,148萬連車位售出，持貨約4年，帳面虧損201萬元或約8.6%；不過當時發展商成交時提供回贈，料減低實際蝕幅。

資料顯示，屋苑上月亦有業主蝕讓離場，單位為滿庭9座低層F室，實用面積約319方呎，開放式間隔，享內園景，以368.8萬元沽出，呎價約11,561元。原業主於2019年以430萬元買入單位，持貨約4年，轉手帳面虧損逾61.2萬元或約14.2%。

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