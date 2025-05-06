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地產
2025-05-06 21:18:20

澄天一房買家去年入市 今撻訂恐損失逾35萬｜香港仔新盤

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澄天一房買家去年入市 今撻訂恐損失逾35萬｜香港仔新盤

澄天一房買家去年入市 今撻訂恐損失逾35萬｜香港仔新盤

樓市氣氛近期變得觀望，部分新盤買家決定放棄交易撻訂離場。英皇國際(163)旗下香港仔新盤「澄天」本月錄得2宗終止交易個案，據成交紀錄冊顯示，項目8E室，實用面積286方呎，一房間隔，原於去年2月以475.21萬元成交，今日(6)顯示終止買賣合約，意味買家放棄交易。

資料顯示，買家當時採用「天天向上」建築期付款計劃，先繳交樓價5%的臨時訂金，再分別在簽署臨時買賣合約的日期後180天、240天、300天、360天、420天及以及480天各繳交樓價0.5%，餘下樓價的92%在發展商發出通知的14天內繳付。如今買家撻訂料遭發展商沒收7.5%樓價，涉及金額約35.64萬元。

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澄天一房買家去年入市 今撻訂恐損失逾35萬｜香港仔新盤

「澄天」迄今售出103伙，佔項目整體94%，合共套現逾6.3億元。

00後」獲母親資助入市 兩房撻訂貨725萬重沽

「澄天」另一宗撻訂單位為22D室，實用面積400方呎，兩房間隔，原於去年3月以753.99萬元售出，惟於上周五(2)終止買賣合約。單位最新以725萬元成功重售，較之前成交價低約3.8%，呎價18,125元。

據悉，買家為一名「00後」年輕人在母親資助下入市，其母在南區擁多個投資物業，見近期樓市「供平過租」，故此目標在新盤市場中物色一個兩房單位予子女作投資用途。買家鍾情南區社區配套未來交通網絡，不排除日後將單位作長線收租用途。

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發展商指，項目迄今售出103伙，佔項目整體94%，合共套現逾6.3億元。項目現正開放示範單位及現樓會所予公眾參觀，會所設施包括健身室及空中花園、瑜伽天地及燒烤區等。「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。

即睇香港仔澄天最新資訊 (House730)

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