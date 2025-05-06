澄天一房買家去年入市 今撻訂恐損失逾35萬｜香港仔新盤

樓市氣氛近期變得觀望，部分新盤買家決定放棄交易撻訂離場。英皇國際(163)旗下香港仔新盤「澄天」本月錄得2宗終止交易個案，據成交紀錄冊顯示，項目8樓E室，實用面積286方呎，一房間隔，原於去年2月以475.21萬元成交，今日(6日)顯示終止買賣合約，意味買家放棄交易。 資料顯示，買家當時採用「天天向上」建築期付款計劃，先繳交樓價5%的臨時訂金，再分別在簽署臨時買賣合約的日期後180天、240天、300天、360天、420天及以及480天各繳交樓價0.5%，餘下樓價的92%在發展商發出通知的14天內繳付。如今買家撻訂料遭發展商沒收7.5%樓價，涉及金額約35.64萬元。

「 00 後」獲母親資助入市 兩房撻訂貨 725 萬重沽 「澄天」另一宗撻訂單位為22樓D室，實用面積400方呎，兩房間隔，原於去年3月以753.99萬元售出，惟於上周五(2日)終止買賣合約。單位最新以725萬元成功重售，較之前成交價低約3.8%，呎價18,125元。 據悉，買家為一名「00後」年輕人在母親資助下入市，其母在南區擁多個投資物業，見近期樓市「供平過租」，故此目標在新盤市場中物色一個兩房單位予子女作投資用途。買家鍾情南區社區配套未來交通網絡，不排除日後將單位作長線收租用途。