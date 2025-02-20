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地產
2025-02-20 23:45:05

澄天加推17伙下周一招標發售 開放2個現樓示範單位｜香港仔新盤

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澄天加推17伙下周一招標發售 開放2個現樓示範單位｜香港仔新盤

澄天加推17伙下周一招標發售 開放2個現樓示範單位｜香港仔新盤

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港島新盤銷情持續，英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」已屆現樓，本月錄得4宗一手成交，套現近2,000萬元。鑑於市場反應理想，項目決定周四(20日)起對外開放現樓示範單位予公眾參觀，並加推17伙精選高層海景戶招標應市。

是次加推單位特意挑選1925(不設24)的高層海景戶，包括13伙一房及4伙兩房單位，實用面積介乎287400方呎，將於下周一(24)起以招標形式發售。

發展迦表示，「澄天」自入伙後，獲不少有興趣的準買家所查詢，當中包括同區自用客及外區投資客，客人陸續獲安排參觀項目標準示範單位，有見市場反應熾熱，故即日起對外開放兩個連傢俬無改動示範單位予公眾參觀。

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現樓示範單位設於23E室，一房間隔，實用面積287方呎，走時尚簡約風格，客廳可配置二人餐桌、茶几及梳化，適合單身人士及新婚夫婦。

至於設於23C室，屬兩房示範單位，實用面積400方呎，設計呼應項目的臨海特質，以白、藍兩個色調為主，客飯廳涇渭分明，並可擺放四人餐桌，連接三合一露台遠眺香港仔海濱公園一帶海景，視野遼闊開揚。

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「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。

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