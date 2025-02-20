澄天加推17伙下周一招標發售 開放2個現樓示範單位｜香港仔新盤

港島新盤銷情持續，英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」已屆現樓，本月錄得4宗一手成交，套現近2,000萬元。鑑於市場反應理想，項目決定周四(20日)起對外開放現樓示範單位予公眾參觀，並加推17伙精選高層海景戶招標應市。

是次加推單位特意挑選19至25樓(不設24樓)的高層海景戶，包括13伙一房及4伙兩房單位，實用面積介乎287至400方呎，將於下周一(24日)起以招標形式發售。

發展迦表示，「澄天」自入伙後，獲不少有興趣的準買家所查詢，當中包括同區自用客及外區投資客，客人陸續獲安排參觀項目標準示範單位，有見市場反應熾熱，故即日起對外開放兩個連傢俬無改動示範單位予公眾參觀。