澄天單日售出3伙 本月吸金逾5200萬｜香港仔新盤

據悉，成交單位包括25樓E室，實用面積287方呎，一房間隔，成交價464萬元，呎價約16,167元。買家有見減息周期開始，銀行定期存款利率亦隨之下調，相比起投資物業收租的回報率更加可觀，加上預計物業具升值潛力及租務回報理想，故購入單位自製被動收入作長線收租用途。

另外2伙售出單位則為自住客入市，分別為23樓A室及E室，實用面積325方呎及287方呎，同屬一房間隔。其中23樓A室成交價576萬元，呎價約17,723元。買家為換樓人士，鍾情項目一房間隔實用及用料優質，切合其換樓置業需要。而23樓E室成交價為462萬元，呎價約16,098元。買家見市況暢旺，增強入市信心，物業造價亦符合預算，加上鍾情開揚海景景致，以及港島南區交通及生活配套等便利，故火速入市自用。

發展商表示，項目迄今售出94伙，佔整體項目逾85%，共套現逾5.83億元。「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。