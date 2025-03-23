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地產
2025-03-23 22:15:12

澄天單日售出3伙 本月吸金逾5200萬｜香港仔新盤

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澄天單日售出3伙 本月吸金逾5200萬｜香港仔新盤

「澄天」迄今售出94伙，佔整體項目逾85%，共套現逾5.83億元。

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英皇國際(163)旗下香港仔新盤「澄天」今日(23)連環錄得3宗成交，本月累計售出9伙，單月套現逾5,200萬元。買家分別為投資者、自用及換樓客人，反映項目客源廣泛，市場對優質資產需求殷切。

據悉，成交單位包括25E室，實用面積287方呎，一房間隔，成交價464萬元，呎價約16,167元。買家有見減息周期開始，銀行定期存款利率亦隨之下調，相比起投資物業收租的回報率更加可觀，加上預計物業具升值潛力及租務回報理想，故購入單位自製被動收入作長線收租用途。

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另外2伙售出單位則為自住客入市，分別為23A室及E室，實用面積325方呎及287方呎，同屬一房間隔。其中23A室成交價576萬元，呎價約17,723元。買家為換樓人士，鍾情項目一房間隔實用及用料優質，切合其換樓置業需要。而23E室成交價為462萬元，呎價約16,098元。買家見市況暢旺，增強入市信心，物業造價亦符合預算，加上鍾情開揚海景景致，以及港島南區交通及生活配套等便利，故火速入市自用。

發展商表示，項目迄今售出94伙，佔整體項目逾85%，共套現逾5.83億元。「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245881方呎，戶型涵蓋一房至三房。

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