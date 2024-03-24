澄天推新優惠後連沽6伙 外區客493萬買一房自用｜新盤成交

英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」於上周更新價單擴展折扣優惠後，成功刺激買家認購意欲。繼上周五(22日)連沽3伙後，周末期間繼續錄得成交，在新優惠下共錄得6宗成交，合共套現逾3,800萬元。

發展商指，項目於昨日(23日)售出3伙，分別為11至12樓F室，以及16樓E室，實用面積介乎286至400方呎，成交金額介乎492.76萬至685.5萬元，成交呎價由16,886元至17,229元。

據了解，當中有外區買家因項目座落港島市區，且看好南區商業發展優勢，交通網絡四通八達，未來規劃更趨成熟，故斥資492.76萬購入16樓E室一房單位作自住之用，實用面積286方呎，呎價約17,229元。另一成交單位11樓F室，據悉獲新香港人買家垂青，實用面積40平方呎，成交價685.5萬元，呎價約17,138元。