澄天新增付款方法及特別優惠 最高折扣連回贈近12%｜香港仔新盤

英皇國際副主席楊政龍表示，「澄天」開售迄今沽出43伙。為回應市場對項目的需求，特意提供兩項全新付款方法予指定D或E室單位買家選用，包括「180天星級專才即供付款計劃」(照售價減5%)，以及「星級建築期付款計劃」(照售價)方法，以協助不同類型買家進駐港島南。是次精選優惠單位為D及E室單位，實用面積介乎286至400方呎，為一房及兩房戶型，合共25伙。

入場單位折實價約 417 萬

以最高折扣連回贈可達價單售價近12%計算，單位折實並計入回贈的售價由約417萬至約730萬元，折實並計入回贈的實用面積呎價介乎14,590元至18,253元，折實並計入回贈的平均實用面積呎價約16,095元。是次最低售價單位為7樓E室，實用面積286方呎，一房間隔，折實並計入回贈的售價約417萬元，呎價約14,590元。