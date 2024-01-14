澄天新增付款方法及特別優惠 最高折扣連回贈近12%｜香港仔新盤

發展商積極為旗下新盤增加優惠吸客，英皇國際(163)香港仔「澄天」為特選戶型新設兩項付款方法，以及四項全新回贈優惠，涵蓋公私營房屋等目標客源，最高折扣連回贈可達價單售價近12%。
英皇國際副主席楊政龍表示，「澄天」開售迄今沽出43伙。為回應市場對項目的需求，特意提供兩項全新付款方法予指定D或E室單位買家選用，包括「180天星級專才即供付款計劃」(照售價減5%)，以及「星級建築期付款計劃」(照售價)方法，以協助不同類型買家進駐港島南。是次精選優惠單位為D及E室單位，實用面積介乎286至400方呎，為一房及兩房戶型，合共25伙。
入場單位折實價約417萬
以最高折扣連回贈可達價單售價近12%計算，單位折實並計入回贈的售價由約417萬至約730萬元，折實並計入回贈的實用面積呎價介乎14,590元至18,253元，折實並計入回贈的平均實用面積呎價約16,095元。是次最低售價單位為7樓E室，實用面積286方呎，一房間隔，折實並計入回贈的售價約417萬元，呎價約14,590元。
提供4類優惠 涵蓋公私營房屋等目標客源
為響應政府房策藍圖，加快公私營房屋流轉，協助各類型有心買樓人士置業，「澄天」亦提供4類優惠，包括：
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「美不勝South回贈」(回贈1%或3%)：適用於付款方法(a)及(b)下提供其他住宅發展項目「購樓意向登記表」的買家。
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「美夢成真回贈」(回贈1%或3%)：適用於付款方法(a)及(b)；指定買家- 1)香港房屋委員會及房屋署轄下居者有其屋計劃住戶，2)公共租住房屋住戶或 3)私人屋苑住戶及租客。
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「早鳥優惠」(回贈 1%)：適用於付款方法(a)及(b)下2024年1月31日前購入「澄天」的買家
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「提前付清樓價現金回贈」(現金回贈成交金額2%至4%)：適用於付款方法(b)；提早於180天至315天內完成成交可獲額外優惠
「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。項目兩個無改動示範單位，設於灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓，周一至周日上午11點至晚上8點開放，供準買家參觀查詢。