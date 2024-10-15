澄天更新價單削折扣優惠 現餘12伙一房待售 折實價450萬起｜香港仔新盤

英皇國際(163)旗下香港仔新盤「澄天」今日(15日)修訂最新價單，削減建築期相關付款計劃以及部分付款計劃折扣優惠，折扣率由最高5%下降至3%。英皇國際顧問方文彬表示，隨著項目銷售部署進入最後階段，將逐步減少折扣優惠及研究進一步提價的可能性。 方文彬指，樓盤現時可供發售單位全屬一房戶型，尚餘12伙，實用面積介乎286至325方呎，折實售價由約450萬起，新價單將於本周六(19日)生效。他稱，新一份《施政報告》明天(16日)公布，預料對本港經濟及樓市起提振作用；而最近減息令買家置業成本下降，不少買家爭取樓市復甦期加快步伐入市，整體樓市將迎升勢。

價單原先設有120天即供付款計劃享最高5%折扣，修訂後現為110天即供付款計劃享最高3%折扣；同時刪除建築期付款計劃及樓價3%「美夢成真」現金回贈等多項優惠。「澄天」迄今沽出79伙，佔整體項目逾70%，合共套現約4.98億元。