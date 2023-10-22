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地產
2023-10-22 16:30:30

澄天示範單位部署周二開放 短期開價最少涉50伙｜香港仔新盤

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楊政龍表示，「澄天」短期內公布首張價單，以「親民價」提供不少於50個單位。

楊政龍表示，「澄天」短期內公布首張價單，以「親民價」提供不少於50個單位。

發展商推盤步伐加快，英皇國際（163）旗下香港仔「澄天」自上周命名以來，市場反應踴躍，備受區內外人士注目。英皇國際副主席楊政龍表示，項目計劃本周二（24日）開放示範單位給公眾參觀，並於短期內公布首張價單，以「親民價」提供不少於50個單位。

香港仔15年來首個全新住宅項目

楊政龍稱，港島南發展一日千里，近年已逐漸成為港島區另一商業核心區域。隨著大型商場即將開幕，衣食住行等生活配套設施選擇愈見豐富，相信區內發展將更上一層樓。「澄天」屬當區15年來首個全新住宅項目，正好配合當區發展機遇，為南區帶來煥然一新的景象。

他續稱，「澄天」臨近多個港島傳統豪宅地段，與優質住客群為鄰，連接深水灣、淺水灣及南灣等政商名人聚居地，為項目帶來與別不同的臨海地段優勢。同時，越來越多畫廊及特色食肆進駐港島南，無疑令區內注入更多嶄新活力，加上區內鄰近多個風景宜人的海灘及郊野公園，成為更多年輕人、一家大細以及同愛寵放電的悠閒好去處。

「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。

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