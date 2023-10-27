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地產
2023-10-27 19:00:00

澄天示範單位錄逾千參觀人次 短期公布銷售安排｜香港仔新盤

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澄天示範單位錄逾千參觀人次 短期公布銷售安排｜香港仔新盤

楊政龍預計，「澄天」示範單位於周末可錄得逾2,000參觀人次，短期內公布首輪銷售安排。

英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」周四(26)以「親民價」推出首張價單，涉及55伙，提供最高5%折扣優惠，折實售價由440.14萬元起，折實呎價由15,390元起，折實平均呎價17,086元。

英皇國際副主席楊政龍表示，項目自周二(24)起開放示位予公眾參觀，截至周五(27)下午5時，首3天錄得逾千人次到場了解項目賣點。在昨日公布首張價單後，市場反應更為踴躍，預計周末可錄得逾2,000參觀人次，短期內公布首輪銷售安排。

楊政龍稱，參觀人士以港島南區客源為主，其中尤其深受分支家庭及上車人士所歡迎，當中用家佔八成，投資人士佔兩成，足以反映項目定價吸引，同時能吸納投資收租客注目，自住及投資十分合適。

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「澄天」首批單位涉及28伙一房及27伙兩房，實用面積介乎286至400方呎，價單售價由463.3萬至784.8萬元，呎價介乎16,199元至20,456元。發展商提供5種付款辦法，扣除最高5%折扣優惠後，單位折實售價由440.14萬至745.56萬元，折實呎價介乎15,390元至19,434元。

最低售價及呎價單位同為6樓E室，實用面積286方呎，一房間隔，折實售價及呎價分別為440.14萬元及15,390元。至於兩房最低售價單位為6樓F室，實用面積400方呎，折實售價627.57萬元，折實呎價15,689元。

澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。項目提供兩個無改動示範單位，設於灣仔英皇集團中心2樓，周一至周日上午11點至晚上8點開放。

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澄天開價｜首推55伙一房最平440萬 折實平均呎價17086元 重返2015年水平｜香港仔新盤

「澄天」今日(26日)公布首張價單，涉及55伙。(蘇文傑攝)

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