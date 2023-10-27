澄天示範單位錄逾千參觀人次 短期公布銷售安排｜香港仔新盤

楊政龍預計，「澄天」示範單位於周末可錄得逾2,000參觀人次，短期內公布首輪銷售安排。

英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」周四(26日)以「親民價」推出首張價單，涉及55伙，提供最高5%折扣優惠，折實售價由440.14萬元起，折實呎價由15,390元起，折實平均呎價17,086元。

英皇國際副主席楊政龍表示，項目自周二(24日)起開放示位予公眾參觀，截至周五(27日)下午5時，首3天錄得逾千人次到場了解項目賣點。在昨日公布首張價單後，市場反應更為踴躍，預計周末可錄得逾2,000參觀人次，短期內公布首輪銷售安排。

楊政龍稱，參觀人士以港島南區客源為主，其中尤其深受分支家庭及上車人士所歡迎，當中用家佔八成，投資人士佔兩成，足以反映項目定價吸引，同時能吸納投資收租客注目，自住及投資十分合適。