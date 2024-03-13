澄天過去一周沽出7伙 套現近5000萬｜新盤成交

撤辣效應持續，新盤交投活躍。英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」於過去一周共沽出7伙，備受市場青睞。售出單位包括10樓D室、12樓D室、16樓D室、19樓D室、20樓D室、22樓A室及22樓D室，實用面積介乎325至400方呎，成交價由616.17萬至753.99萬元，成交呎價介乎17,472元至18,959元，合共套現近5,000萬元。
發展商指，成交個案之中不乏內地買家，一對內地夫婦因南區傳統名校網，且鄰近港鐵站，有利家庭成員日後升學；另區內租金回報表現優勝於其他地區，故斥資753.99萬元購入22樓D室一個兩房單位，成交呎價約18,850元。
該盤於今日(13日)最新錄得2宗兩房成交。其中一個成交單位為12樓D室，實用面積400方呎，成交價707.33萬元，成交呎價約17,683元。買家為非永久性居民的大專生，因項目位置方便上學，並獲家人資助首期，而選用「天天向上」建築期付款計劃(最高折扣率連回贈達價單售價近12%)購入單位。
「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。示範單位設於灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓，周一至周日上午11時至晚上8時開放，設兩個無改動示範單位供準買家參觀查詢。