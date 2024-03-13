澄天過去一周沽出7伙 套現近5000萬｜新盤成交

撤辣效應持續，新盤交投活躍。英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」於過去一周共沽出7伙，備受市場青睞。售出單位包括10樓D室、12樓D室、16樓D室、19樓D室、20樓D室、22樓A室及22樓D室，實用面積介乎325至400方呎，成交價由616.17萬至753.99萬元，成交呎價介乎17,472元至18,959元，合共套現近5,000萬元。

發展商指，成交個案之中不乏內地買家，一對內地夫婦因南區傳統名校網，且鄰近港鐵站，有利家庭成員日後升學；另區內租金回報表現優勝於其他地區，故斥資753.99萬元購入22樓D室一個兩房單位，成交呎價約18,850元。