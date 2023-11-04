澄天開售｜許靖韻斥550萬購一房　早前已購英皇樓收租投資｜名人入市

許靖韻(Angela)今日以約550萬購入「澄天」一房單位。

英皇國際(163)香港仔「澄天」今日(4日)正式發售85伙標準分層戶，早前英皇集團主席楊受成、副主席楊政龍及英皇娛樂多位藝人組成睇樓團捧場，其中許靖韻(Angela)今日以約550萬購入「澄天」一房單位，她坦言「心情緊張，考慮咗幾晚，好幸運可以揀到心儀單位，考慮用來自住。」

楊政龍：不足一小時逾30伙獲揀選

許靖韻認為，現時香港樓價仍偏高，自己要更努力工作來供樓。她早於2017年已入手英皇樓盤，當時購入長沙灣「喜遇」作收租用途。

「澄天」自開放示範單位後，獲英皇娛樂一眾藝人自行組織「星級睇樓團」撐場。參與藝人包括蔡卓妍(阿Sa)、衛詩雅、周家怡、泳兒、許靖韻、洪助昇、黎展峯、黎峻、艾妮、朱天、郭思及劉若寶。當中許靖韻睇樓當日更即場決定入票支持，如今成功購入心頭好。

英皇國際副主席楊政龍表示，「澄天」早前累積收票逾500張，市場反應非常熱烈。截至今日上午11時 ，不足1小時已有超過30伙獲揀選。

「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。