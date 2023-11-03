澄天開售｜首輪傳截收逾500票 超額約5倍｜香港仔新盤

楊政龍表示，「澄天」成功吸引大批南區家庭客，尤其是年輕一族準買家入票認購， 亦有不少來港專才及投資客支持。

英皇國際副主席楊政龍表示，「澄天」自上周四(10月26日)開價後，同日隨即開始收票，作為區內15年來全新供應的臨海住宅項目，成功吸引大批南區家庭客，尤其是年輕一族準買家入票認購， 亦有不少來港專才及投資客支持。對項目收票情況及日前短期內成功標售3個連平台特色戶感到滿意。

「澄天」首批單位涉及45伙一房及40伙兩房，實用面積介乎286至400方呎，價單售價由463.3萬至835萬元，呎價介乎16,199元至20,863元。發展商提供5種付款辦法，扣除最高5%折扣優惠後，單位折實售價由440.14萬至約793萬元，折實呎價介乎15,390元至19,820元。

最低售價及呎價單位同為6樓E室，實用面積286方呎，一房間隔，折實售價及呎價分別為440.14萬元及15,390元。

「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。

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