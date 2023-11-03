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2023-11-03 19:00:00

澄天開售｜首輪傳截收逾500票 超額約5倍｜香港仔新盤

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澄天

楊政龍表示，「澄天」成功吸引大批南區家庭客，尤其是年輕一族準買家入票認購， 亦有不少來港專才及投資客支持。

英皇國際(163)香港仔「澄天」將於明日(4)正式發售85伙標準分層戶，今日(3)下午 4 時截票，市場消息指，合共截收逾500票，超額認購約5倍；同日下午 6 時至 8 時進行抽籤，並於明日公開發售。

英皇國際副主席楊政龍表示，「澄天」自上周四(1026)開價後，同日隨即開始收票，作為區內15年來全新供應的臨海住宅項目，成功吸引大批南區家庭客，尤其是年輕一族準買家入票認購， 亦有不少來港專才及投資客支持。對項目收票情況及日前短期內成功標售3個連平台特色戶感到滿意。

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「澄天」首批單位涉及45伙一房及40伙兩房，實用面積介乎286400方呎，價單售價由463.3萬至835萬元，呎價介乎16,199元至20,863元。發展商提供5種付款辦法，扣除最高5%折扣優惠後，單位折實售價由440.14萬至約793萬元，折實呎價介乎15,390元至19,820元。

最低售價及呎價單位同為6E室，實用面積286方呎，一房間隔，折實售價及呎價分別為440.14萬元及15,390元。

「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025331日。

即睇香港仔澄天最新資訊 (House730)

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