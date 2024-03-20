澐璟單日售出7伙 大手客豪擲1.745億連購2伙四房大宅｜新盤成交

啟德新盤銷情持續，華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」單日錄得7宗成交，合共涉資約4.06億元。

7宗成交包括位於項目1、2座「樓王」最前臨維港的煙花海景單位，其中一組買家連購2伙，分別為1座6樓A室及B室。1座6樓A室實用面積2,088方呎，屬四房三套連私人電梯大堂間隔，成交價9,703.3萬元，呎價近46,472元；而1座6樓B室為四房兩套連私人電梯大堂開則，以7,750.12萬元成交，呎價逾41,444元。另一「樓王」單位2座27樓B室，實用面積1,870方呎，以8,415萬元售出，呎價45,000元。