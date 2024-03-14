澐璟單日連沽8伙 四房大戶售逾8000萬｜新盤成交

此外，位於6座35樓A室及6座35樓B室，實用面積分別為950及781方呎，開則同屬三房一套，當中B室配有儲物房，兩單位同樣享有維多利亞港開揚景致，分別以3,472.6萬元及2,773.3萬元成交，呎價分別約36,554元及約35,510元。

至於8座21樓A室，實用面積1,523方呎，屬三房一套連私人電梯大堂間隔，單位面向維多利亞港開揚景致，以5,310.5萬元售出，呎價約34,869元。

啟德新盤銷情理想，華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」於周三(13日)單日錄得8宗成交，總成交金額近3.1億元。最新成交單位包括1座21樓B室，實用面積1,870方呎，屬四房兩套連私人電梯大堂間隔，成交價8,012.95萬元，呎價42,850元。

另外，6座31樓B室及6座31樓C室，實用面積分別為781及903方呎，單位間隔同為三房一套連儲物房開則，兩單位均享維港海景，以2,608.54萬元及2,988.93萬元售出，呎價分別為33,400元及33,100元。

其餘成交單位有6座10樓A室，實用面積948方呎，單位為三房一套間隔，以3,119.45萬元沽出，呎價約32,906元；6座30樓B室，實用面積781方呎，以三房一套連儲物房開則，成交價逾2,708萬元，呎價約34,674元。

累沽 118 伙 吸金逾 58.2 億元

發展商表示，自政府公布全面撤辣後，市場氣氛向好，買家對稀有珍藏級豪宅更看高一線，紛紛加快入市選購心儀單位。「澐璟」3月錄得成交金額約6億元；項目開售迄今累沽118伙，套現逾58.2億元。