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地產
2022-11-08 04:29:08
日報

澐璟將出擊 先推二至四房

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由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤澐璟料於短期內開價，料先推兩至四房單位。發展商昨開放全新三房無改動示範單位、兩房經改動及無改動示範單位予傳媒參觀。

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，項目自上周五及周末首度開放展銷廳及示範單位予公眾參觀，反應理想，截至昨午2時共錄3,800人次到場。她透露，考慮短期內公布銷售安排，首批單位料涵蓋兩房至四房，計劃本月開售。

澐璟 華潤置地 韋少凡 保利置業 朱美儀

朱美儀(右)表示，澐璟開放展銷廳及示位予公眾參觀後反應理想；左為韋少凡。(林俊源攝)

澐璟 示範單位

澐璟開放3B座28樓C兩房經改動示範單位。(林俊源攝)

澐璟 示範單位

兩房示位實用面積568方呎。(林俊源攝)

8座三房設私人獨立電梯大堂

華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡指，昨開放的三房一套無改動示範單位，以第8座28樓B室為藍本搭建，實用面積1,187方呎，專設私人獨立電梯大堂，私隱度特高，另設主人房連衣帽間設計。他續指，澐璟第8座全數單位均為三房一套附設私人升降機大堂間隔，全盤僅提供58伙，供應罕有。

韋少凡稱，至於兩房經改動及無改動示範單位，以3B座28樓C室為藍本搭建，實用面積568方呎，整個項目共提供233個兩房單位(不包含平台特色戶)，佔全盤比例達四成。兩房單位分布在第3A座、第3B座及第5座，大部分兩房單位客廳均向南或西南海景，部分單位更可兼享泳池景觀。

澐璟 示範單位

主人房與大廳同向，享維港景。(林俊源攝)

澐璟 示範單位

浴室設高級衛浴設施。(林俊源攝)

澐璟位於承富里2號，由6幢分層住宅及3座低座大樓組成，提供582伙，單位實用面積介乎371至4,850方呎，當中標準分層單位涉576伙，戶型涵蓋一房至四房，另設連平台及頂層特色戶。至於低座單位「VILLA臨海大宅」涉6伙，單位實用面積介乎4,294至4,850方呎。項目預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。

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