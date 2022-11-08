澐璟將出擊 先推二至四房

由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤澐璟料於短期內開價，料先推兩至四房單位。發展商昨開放全新三房無改動示範單位、兩房經改動及無改動示範單位予傳媒參觀。 保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，項目自上周五及周末首度開放展銷廳及示範單位予公眾參觀，反應理想，截至昨午2時共錄3,800人次到場。她透露，考慮短期內公布銷售安排，首批單位料涵蓋兩房至四房，計劃本月開售。

8座三房設私人獨立電梯大堂 華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡指，昨開放的三房一套無改動示範單位，以第8座28樓B室為藍本搭建，實用面積1,187方呎，專設私人獨立電梯大堂，私隱度特高，另設主人房連衣帽間設計。他續指，澐璟第8座全數單位均為三房一套附設私人升降機大堂間隔，全盤僅提供58伙，供應罕有。 韋少凡稱，至於兩房經改動及無改動示範單位，以3B座28樓C室為藍本搭建，實用面積568方呎，整個項目共提供233個兩房單位(不包含平台特色戶)，佔全盤比例達四成。兩房單位分布在第3A座、第3B座及第5座，大部分兩房單位客廳均向南或西南海景，部分單位更可兼享泳池景觀。