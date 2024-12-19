澐璟膺獲4項殊榮 奪「亞洲最佳」名銜｜啟德新盤

「澐璟」的建築設計特意加入波浪型態幕牆，設計出流線型外觀細節，與項目前臨的180度維港海景相呼應。項目在亞洲眾多房地產發展項目中脫穎而出，榮獲《2024 PropertyGuru 亞洲不動產獎》4項大獎，包括年度豪華悅水住宅項目(亞洲)金獎、年度住宅建築設計(亞洲)優秀獎、年度豪華悅水住宅項目(中國香港及澳門)金獎 、年度豪華住宅建築設計(中國香港及澳門)金獎。

由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤「澐璟」日前於《2024 PropertyGuru亞洲不動產獎》中膺獲4項殊榮，當中於年度豪華悅水住宅項目Best Luxury Waterfront Condo Development組別勇奪「亞洲最佳」的名銜。

《PropertyGuru亞洲不動產獎》是亞太區內極具權威及認受性的房地產業界殊榮，涵蓋14個亞太地區，以誠信、公平、透明享譽亞洲。自2005年創辦以來，該獎項旨在表彰各個國家及區域的優秀地產發展項目，所有得獎者需經由業界專家和精英組成之獨立評審團和專業的監督機構進行評審。

「澐璟」提供576個分層單位，並於最前排特設6座極具收藏價值的尊貴「VILLA 臨海大宅」。項目迄今已售出301伙，成交金額逾123.2億元。

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