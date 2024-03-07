澐璟連沽2伙 逾2000呎四房售逾1.01億元｜新盤成交

樓市全面撤辣後，一手市場持續錄得大額成交個案。華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」最新連沽2伙，總成交金額逾1.3億元。

成交單位包括1座17樓A室，實用面積2,088方呎，屬四房三套連特大私人電梯大堂間隔，單位前臨維多利亞海港，景致開揚，以逾1.01億元成交，呎價近48,453元。另6座27樓C室，實用面積903方呎，屬三房一套連儲物房間隔，以2,887.5萬元售出，呎價近31,977元。

財案後睇樓及查詢量錄三成升幅

發展商表示，市場對一線維港海景物業的追求向來殷切，自《財政預算案》公布後，項目睇樓及查詢量更見三成升幅，反映市場購買力持續釋放，稀有珍藏級豪宅更看高一線。「澐璟」開售迄今累沽105伙，套現近53.5億元。