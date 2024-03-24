澐璟首公布價單涉120伙兩房 折實價1235萬起｜啟德新盤

新盤市場爆發搶客戰，最新加入戰團有華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」最新上載首張價單，涉及120伙，全屬兩房間隔。 今批120伙分布於第3A、3B及5座，當中21伙為兩房單位，99伙為兩房連儲物房開則，樓層介乎10至33樓，全數享維港海景。提供兩種付款計劃，包括「建築期付款計劃」及「180天現金付款計劃」，買家最高可享10%的折扣優惠，單位折實售價由1,235.22萬至1,866.8萬元，折實呎價介乎23,129元至30,110元，折實平均呎價約25,914元。

最低售價單位為第3B座10樓B室，兩房(配開放式廚房)間隔，實用面積526方呎，折實售價1,235.22萬元，折實呎價約23,483元。最低呎價單位為3A座10樓A室，實用面積577方呎，兩房連儲物房(開放式廚房)間隔，折實售價1,334.538萬元，折實呎價約23,129元。發展商指，項目銷售安排有機會於月內上載。