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地產
2024-10-31 14:21:19

灣仔及佐敦太極軒服務式住宅項目放售 市值9億

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灣仔及佐敦太極軒服務式住宅項目放售 市值9億

太極軒灣仔CHI 138及佐敦CHI 314兩個服務式住宅項目放售，截標日期為今年12月6日(周五)正午12時。

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投資市場活躍，有業主放售全幢住宅物業高力承業主委託為獨家代理以要約形式出售太極軒灣仔CHI 138及佐敦CHI 314兩個服務式住宅項目，截標日期為今年126(周五)正午12時，市值約9億元。

當中灣仔CHI 138位於莊士敦道136號及石水渠街2號，位處大單邊位置，附近大品牌酒店、甲級寫字樓林立，且正對港鐵灣仔站，交通極為方便，亦接近香港會議展覽中心、灣仔渡輪碼頭。是次出售的住宅部分設有不同戶型，分別為開放式、一房單位、兩房單位、複式單位及頂層特色單位；而整幢物業更獲取「綠建環評」建築銅獎認証。  

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另佐敦CHI 314位於彌敦道314號，毗鄰港鐵佐敦站；而前往西九龍高鐵站約十分鐘，方便來往中國內地。物業提供不同戶型，房間種類包括單睡房、豪華單睡房及雙睡房。

灣仔及佐敦太極軒服務式住宅項目放售 市值9億

佐敦CHI 314位於彌敦道314號，毗鄰港鐵佐敦站。

高力資本市場及投資服務部主管翟聰表示隨著港府推出多項吸納人才及留學生的政策，環球經濟復常，本港投資市場亦開始回升，而旅宿及酒店市場由2024年初至今已錄得多項成交；當中較為曯目為晶苑集團先後以2.2億港元購入位於長沙灣「旭逸雅捷酒店．荔枝角」及以1.23億港元購入紅磡新柳街3號作學生公寓。另外，中原投資最近亦以1.8億港元購入尖沙咀栢薈酒店作為在港首個學生公寓項目，反映出整體投資市場上，酒店及全幢住宅買賣尤其活躍。

高力亞洲估價及諮詢服務高級董事Shaman Chellaram表示太極軒一直以來都受到旅客和短期居住者的青睞。是次出售CHI 138CHI 314均坐落於市中心核心地段，近距離直達港鐵站。兩個住宅項目設計時尚，並配備全套家具設施，室內環境舒適，讓住客感受到家的溫暖。

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