灣仔商廈全馬場景高層特色戶割價推售 意向價約2400萬｜工商舖市況

近期整體商廈買賣氣氛有所改善，市場上全層寫字樓單位易手個案亦有增多跡象。作為核心商業區之一的灣仔區，區內商廈林立，擁有完善的基礎設施和豐富的商業資源，近月亦屢傳多宗大額交易。有業主見市況回暖，用家開始物色優質商廈入市，趁勢放售位於灣仔核心商業區的凱利商業大廈稀有高層全層馬場景單位，意向價約2,400萬元。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次推出市場的摩理臣山道70至74號凱利商業大廈19樓全層，建築面積約3,014方呎，另連約300方呎的空中花園。原以呎價約12,616元放售，現降至以呎價約7,962元放售，意向價約2,400萬元，下調幅度約37%。該單位間隔方正實用，景觀開揚，具180度矜罕馬場美景，為區內商廈罕有的景觀配套，大大為單位增值。
謝立生指，該廈位處黃金地段，周邊交通網絡發達，配套設施完善，商務活動頻繁。從大廈步行數分鐘，即可抵達銅鑼灣港鐵站，區內不乏酒店、網紅食肆、學校、體育館及住宅。大廈亦鄰近各大型商場如時代廣場、祟光百貨SOGO及利舞臺廣場等，加上前往羅素街等核心消費地段亦相當便利，是投資及自用的首選。
單位現交吉出售
謝立生稱，單位內部裝修雅緻、布局恰宜，空間感高，設有大面積辦公區域及獨立的會議室，全新內置多套洗手間連淋浴間，為用家提供極佳的便利，並配置獨立冷氣系統，可24小時運作，滿足各類企業的經營需求。此外，單位特設的空中花園提供額外的休憩空間，為區內罕有特色單位。現時交吉出售，買家或租戶可即時投入使用，節省裝修時間及開支。同時，整幢商廈剛告完成升降機及大堂翻新工程，環境美觀舒適。
謝立生認為，近期灣仔區先後錄得多宗商廈買賣成交，包括新銀集團中心中低層全層以約1.05億元沽出，及本地大型發展商恒基地產(012)旗下莊士敦道全幢商廈，市傳獲財團以約11億元承接，顯示市場正處於回暖跡象。