灣仔商廈全馬場景高層特色戶割價推售 意向價約2400萬｜工商舖市況

是次推出市場的凱利商業大廈19樓全層，原以呎價約12,616元放售，現降至以呎價約7,962元放售，下調幅度約37%。

近期整體商廈買賣氣氛有所改善，市場上全層寫字樓單位易手個案亦有增多跡象。作為核心商業區之一的灣仔區，區內商廈林立，擁有完善的基礎設施和豐富的商業資源，近月亦屢傳多宗大額交易。有業主見市況回暖，用家開始物色優質商廈入市，趁勢放售位於灣仔核心商業區的凱利商業大廈稀有高層全層馬場景單位，意向價約2,400萬元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次推出市場的摩理臣山道70至74號凱利商業大廈19樓全層，建築面積約3,014方呎，另連約300方呎的空中花園。原以呎價約12,616元放售，現降至以呎價約7,962元放售，意向價約2,400萬元，下調幅度約37%。該單位間隔方正實用，景觀開揚，具180度矜罕馬場美景，為區內商廈罕有的景觀配套，大大為單位增值。