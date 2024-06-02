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地產
2024-06-02 16:29:09

灣仔囍匯5月錄26宗租務 內地專才客2.1萬租開放式戶｜二手樓租賃

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臨近暑假，各區租務交投愈來愈活躍，其中灣仔囍匯5月錄得26宗租務個案。

臨近暑假，各區租務交投愈來愈活躍，其中灣仔囍匯5月錄得26宗租務個案。

臨近暑假，各區租務漸趨活躍。中原地產灣仔尚翹峰分行副分區營業經理周世康表示，灣仔囍匯5月錄26宗租賃成交，平均實用呎租約5068元。該分行新近促成囍匯2座高層E室租賃，單位實用面積338方呎，屬開放式間隔，外望樓景，月租叫價22,500元，放盤兩周即獲以21,000元承租，減價1,500元，平均實用呎租62.1元。據了解，新租客為內地專才客，鍾情該物業位處市中心，交通便利；單位業主則於2014年以780萬元購入物業，持貨10年，現享3.2厘租金回報。
即睇灣仔囍匯租盤(HOUSE730)

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