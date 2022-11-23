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地產
2022-11-23 17:25:05

灣仔新盤｜EIGHT STAR STREET兩房示位曝光 房間變GYM ROOM 廣闊戶外生活空間

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灣仔新盤｜EIGHT STAR STREET兩房示位曝光 房間變GYM ROOM 廣闊戶外生活空間

灣仔新盤｜EIGHT STAR STREET兩房示位曝光 房間變GYM ROOM 廣闊戶外生活空間

太古地產(01972)灣仔星街EIGHT STAR STREET已屆現樓，最新開放兩個連裝修示範單位，其中2C室屬兩房一套房間隔，實用面積555方呎，連192方呎私人平台。

↓↓2C室連192方呎平台↓↓

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設計師將其中一間房間悉心打造成室內健身室，住戶可隨時在家做運動，鍛鍊身體；連同匠心設計的廣闊戶外生活空間，營造出一個令人身心平靜並強調健康元素的空間，鼓勵住戶建立屬於自己的綠洲，暫時忘卻城巿的繁囂。

特大私人平台貫穿客廳與睡房

單位玄關位置設有智能鏡，備有視像對講機功能；另有多功能儲物櫃，讓住戶擺放鞋子及個人物品，同時貼心備有椅子讓住戶穿鞋。開放式廚房家電齊全，客飯廳空間寬敞，備有四人餐枱，客廳外連特大私人平台，同時連接主人睡房，令單位更具連貫。主人睡房擺放雙人大床，亦有衣櫃及梳妝枱，同時設有浴室，以香檳金及白色為主調，浴缸設計，並連接另一戶外平台。

↓↓22A913方呎↓↓

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另一示範單位為22A室，屬一梯一伙單位，實用面積913方呎，三房一套房間隔。單位採「梗廚」設計，廳區設有吧枱。設計師改造成兩房間隔，將廳區活動空間擴闊，加上露台和工作平台，非常適合家庭和社交聚會。

EIGHT STAR STREET位於灣仔星街8號，提供37伙，迄今售出近八成單位，套現近6.28億元，平均呎價38,888元，最高呎價達53,122元。

↓↓會所備有室內健身室及戶外空間↓↓

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