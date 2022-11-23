灣仔新盤｜EIGHT STAR STREET兩房示位曝光 房間變GYM ROOM 廣闊戶外生活空間

設計師將其中一間房間悉心打造成室內健身室，住戶可隨時在家做運動，鍛鍊身體；連同匠心設計的廣闊戶外生活空間，營造出一個令人身心平靜並強調健康元素的空間，鼓勵住戶建立屬於自己的綠洲，暫時忘卻城巿的繁囂。

特大私人平台貫穿客廳與睡房

單位玄關位置設有智能鏡，備有視像對講機功能；另有多功能儲物櫃，讓住戶擺放鞋子及個人物品，同時貼心備有椅子讓住戶穿鞋。開放式廚房家電齊全，客飯廳空間寬敞，備有四人餐枱，客廳外連特大私人平台，同時連接主人睡房，令單位更具連貫。主人睡房擺放雙人大床，亦有衣櫃及梳妝枱，同時設有浴室，以香檳金及白色為主調，浴缸設計，並連接另一戶外平台。