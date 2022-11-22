灣仔新盤｜EIGHT STAR STREET更新價單 4伙增樓價3%折扣

杜偉業指，是次招標單位為21樓A室，三房間隔，實用面積913方呎，指引價4,880萬元，呎價約53,450元，招標期由本月底至明年1月。另外，該盤4伙一房及兩房單位提供限時優惠，買家於明年1月31日或之前認購，即可享額外3%折扣。項目設有兩個連裝修示範單位，即日起開放予公眾預約參觀。

明年將推港島南岸第 4 期

杜偉業稱，近期香港及環球經濟環境受加息及新冠肺炎疫情等因素影響，令樓市表現有所波動，但他認為情況屬正常，本港住屋需求仍然龐大，有信心樓市長遠仍會健康平穩發展。

對於集團未來推盤計劃，他透露正在籌備3個全新住宅項目，與信和置業(083)、嘉里建設(683)和港鐵(00066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期計劃最快明年首季推出，提供800伙，戶型料涵蓋一房至三房；另為柴灣前中巴車廠重建項目及灣仔皇后大道東269號項目，將分別提供約800伙及約160伙。