灣仔東美中心低價吸客 高層戶放售呎價僅7800元｜商廈市況

港島區優質物業佔盡地利優勢，加上區內完善的基建及優質的商業環境，促使工商舖需求不斷提升，當中灣仔一帶最新焦點合和商場及酒店正式試業，勢必為區內帶來更多新機遇。有業主把握最新形勢，委託中原(工商舖)作獨家代理放售位於灣仔皇后大道東的東美中心高層戶，叫價約1,095.9萬元，屬該廈罕有放售單位，呎價叫價更低至7,800元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次放售單位位於灣仔皇后大道東43至59號東美中心17樓07室，總面積約為1,405方呎，意向價1,095.9萬元，平均呎價僅約7,800元，業主將以交吉形式出售，參考同區呎租計算，新買家可以每方呎約25元出租，料可享租務回報率可達約3.8厘。