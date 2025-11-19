熱門搜尋:
地產
2025-11-19 06:00:00

灣仔胡忠大廈高層戶放售 意向價1750萬｜商廈市況

灣仔胡忠大廈高層戶放售，意向價1750萬元。

港島區商廈市場買賣交投熾熱，繼阿里巴巴與螞蟻集團斥資約72億元購入銅鑼灣港島壹號中心最頂13層辦公樓面後，從而吸引更多實力投資者及用家將目光投向港島區寫字樓物業，具升值潛力的優質商廈項目更備受關注。新近有業主趁勢放售灣仔胡忠大廈高層寫字樓單位，並委託中原(工商舖)作項目獨家代理銷售事宜，意向價約1,750萬元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事周浩然表示，是次放售物業位於灣仔皇后大道東213號胡忠大廈3516室，面積約1,459方呎，業主每呎叫價約11,995元，意向價約1,750萬元，以交吉形式出售。物業景觀開揚，間隔寬敞、無柱位，整體實用度高。

周浩然補充，胡忠大廈樓高38層，是次放售物業位處高層，景觀開揚，可眺望山景，並有闊大鋁窗提升採光度。此外，該廈設有共12部載客電梯，出入便利，而單位亦靠近電梯大堂，屬優質矜罕單位。同時，該廈地理位置理想，距離灣仔港鐵站僅約5分鐘步程，亦鄰近地標甲廈合和中心，兩者可透過行人天橋連接。大廈附近各式商舖林立，食肆、銀行、郵政局等一應俱全，商業氛圍濃厚，適合中小企業進駐。

周浩然指出，翻查記錄，胡忠大廈近年鮮有買賣成交，最近一宗買賣成交要追溯自20204月，位於同層354單位曾以成交呎價約1.4萬元易手，而20182019年樓市高峰期時胡忠大廈平均成交呎價則錄得逾2萬元。周氏認為，近年商廈呎價的確有所回落，因而業主是次叫價相當合理，而隨著市場近期連續錄得多宗大手商廈成交，預料寫字樓物業價格將重回升勢，相信是次放售物業具有不俗的升值潛力，能夠獲得自用買家及投資者的關注。

