灣仔胡忠大廈高層戶放售 意向價1750萬｜商廈市況

港島區商廈市場買賣交投熾熱，繼阿里巴巴與螞蟻集團斥資約72億元購入銅鑼灣港島壹號中心最頂13層辦公樓面後，從而吸引更多實力投資者及用家將目光投向港島區寫字樓物業，具升值潛力的優質商廈項目更備受關注。新近有業主趁勢放售灣仔胡忠大廈高層寫字樓單位，並委託中原(工商舖)作項目獨家代理銷售事宜，意向價約1,750萬元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事周浩然表示，是次放售物業位於灣仔皇后大道東213號胡忠大廈35樓16室，面積約1,459方呎，業主每呎叫價約11,995元，意向價約1,750萬元，以交吉形式出售。物業景觀開揚，間隔寬敞、無柱位，整體實用度高。