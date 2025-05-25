灣仔舊樓兩房連錄買賣 呎價最平$8500 投資客「2球」撈底(有圖)｜二手市況

拆息回落，買家入市信心增，灣仔區連錄舊樓買賣成交。中原地產灣仔尚翹峰分行副分區營業經理周世康表示，澳洲大廈中層A室，實用面積約388方呎，兩房間隔，最新以330萬元沽出，呎價約8,505元。

據了解，新買家為用家，上址雖樓齡較大，但勝在位置便利，間隔實用，加上現時供樓負擔減少，即把握時機入市自用。原業主於2019年以280萬元購入單位，持貨約6年，是次沽售帳面賺50萬元，單位期內升值約17.9%。

資料顯示，澳洲大廈位於灣仔盧押道7-9號，1970年入伙，樓齡約55年，提供30伙。