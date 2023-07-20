灣仔規劃｜灣仔北政府大樓重建甲廈 規劃署不反對

城規會在今年1月時宣布修訂灣仔北分區計畫大綱核准圖，將位於灣仔北一帶的政府大樓、稅務大樓及入境事務大樓等用地，改劃為「其他指定用途」的綜合發展，重建為會議及展覽設施、酒店和辦公室。上述修訂計畫暫累收9份申述及意見書，當中有7份申述屬反對意見、1份贊成，以及1份由港鐵(0066)就改劃提出的意見書，惟據規劃署文件顯示，規劃署拒絕接納相關反對意見，料修訂將於周五(21日)獲城規會「開綠燈」。

據城規會文件指，上述灣仔北重建地盤面積有166,239方呎，將以地積比率15倍重建，落成後總樓面面積約249.4萬方呎，估計樓高有52層，當中最低10層將發展為會議展覽用途，涉約92.5萬方呎，而中間的27層樓面則重建為甲廈，樓面涉逾97萬方呎。至於最頂的15層為酒店，佔約57.4萬方呎。

上述重建計畫在城規會諮詢期間，共收到9份申述，當中有7份屬反對意見，有個別保育人士指，重建計畫將令區內休憩用地短缺情況更嚴重。至於接獲的一份意見書由港鐵提出，該集團指重建項目接近現有港島線及東鐵線，工程須符合相關條例要求，並要求申請人在初步設計階段，就現有的港鐵構築物，向港鐵提交影響評估，並需獲港鐵同意。而商經局回應港鐵指出，備悉港鐵意見，並指重建方案已考慮鐵路專用範圍，屋宇署屆時亦會按中央處理機制徵詢港鐵公司意見。此外，規劃署對上述重建表示，重建為本港經濟發展注入新動力，並善用土地資源，而灣仔北規劃及灣仔的休憩用地依然相當充足。署方經考慮後，拒絕接納相關反對意見。

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