灣仔軒尼詩道協生大廈低層戶938萬易手 呎價僅3千｜商廈市況

本港商廈市場交投氣氛持續回暖，近期買賣成交量明顯增加，準買家有感商廈呎價見底，因而加快入市決定。港島核心指標商廈錄得多宗呎價新低成交個案，推動商業用途的物業同獲追捧。灣仔協生大廈低層全層剛以約938萬元易手，呎價低至約3,126元。該單位為低層，屬商業用途，可塑性高，更可作餐飲及服務性行業。該成交更由中原(工商舖)促成。
中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示， 灣仔軒尼詩道107至111號協生大廈新近錄得一宗低價成交，物業位於2樓全層，建築面積約3,000方呎，以約938萬元易手，呎價約3,126元，屬該廈近年罕見低位水平，物業以交吉形式出售。該物業位處灣仔核心地段，鄰近港鐵灣仔站，交通及人流配套完善，放盤不久即獲多家準買家洽購。
馮氏續稱，翻查資料，大廈於1969年落成，屬區內舊式商住樓宇，全幢提供約64個單位，為商業或混合用途，過往成交不多，放盤屬市場罕有。協生大廈地下至3樓屬商業用途，最新成交要追溯至2023年1月，該單位為3樓全層，以約3,900萬元易手，其建築面積約4,688平方呎，平均呎價約8,319元。與對上一宗成交作比較，是次成交價屬市場偏低水平。同時，是次單位更提供三相電及來去水，除作一般傳統寫字樓用途外，亦適合作餐飲及服務性行業如泰拳、健身、美容、教學等。
馮氏認為，是次成交物業地理位置優越，交通方便，與港鐵站咫尺之遙，毗鄰灣仔電腦城及修頓球場，附近商廈及住宅林立，人流暢旺，具協同效應，並具備一定投資價值，相信是次成交將帶動區內更多商業用途的物業交投。