灣仔軒尼詩道協生大廈低層戶938萬易手 呎價僅3千｜商廈市況

本港商廈市場交投氣氛持續回暖，近期買賣成交量明顯增加，準買家有感商廈呎價見底，因而加快入市決定。港島核心指標商廈錄得多宗呎價新低成交個案，推動商業用途的物業同獲追捧。灣仔協生大廈低層全層剛以約938萬元易手，呎價低至約3,126元。該單位為低層，屬商業用途，可塑性高，更可作餐飲及服務性行業。該成交更由中原(工商舖)促成。

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示， 灣仔軒尼詩道107至111號協生大廈新近錄得一宗低價成交，物業位於2樓全層，建築面積約3,000方呎，以約938萬元易手，呎價約3,126元，屬該廈近年罕見低位水平，物業以交吉形式出售。該物業位處灣仔核心地段，鄰近港鐵灣仔站，交通及人流配套完善，放盤不久即獲多家準買家洽購。