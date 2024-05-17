熱門搜尋:
公務員加薪 消委會 東張西望 九龍城寨之圍城 日圓匯率走勢 走塑 朗賢峯 劉俊謙 機票優惠 垃圾徵費 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-05-17 14:53:28

灣仔One Wood Road提供42伙 兩房標準戶佔九成 面積460呎起｜新盤樓書

分享：
灣仔One Wood Road提供42伙 兩房標準戶佔九成 面積460呎起｜新盤樓書

灣仔One Wood Road提供42伙 兩房標準戶佔九成 面積460呎起｜新盤樓書

位於灣仔活道1號、由盈信控股(015)發展的灣仔新盤One Wood Road已屆現樓，項目今日(17)正式上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網，屬單幢式物業，提供42伙，實用面積由4601,284方呎，涵蓋兩房至三房間隔，主打兩房佔全盤約九成。

據樓書顯示，該物業樓高26層，2樓以上為住宅部分，每層設有2伙及2部升降機。其中標準單位涉及38伙，位於第326樓，實用面積均為460方呎，全數屬兩房間隔

One Wood Road提供42伙 兩房標準戶佔九成 面積460呎起｜新盤樓書 One Wood Road提供42伙 兩房標準戶佔九成 面積460呎起｜新盤樓書 One Wood Road提供42伙 兩房標準戶佔九成 面積460呎起｜新盤樓書 One Wood Road提供42伙 兩房標準戶佔九成 面積460呎起｜新盤樓書 One Wood Road提供42伙 兩房標準戶佔九成 面積460呎起｜新盤樓書 One Wood Road提供42伙 兩房標準戶佔九成 面積460呎起｜新盤樓書 One Wood Road提供42伙 兩房標準戶佔九成 面積460呎起｜新盤樓書 One Wood Road提供42伙 兩房標準戶佔九成 面積460呎起｜新盤樓書 One Wood Road提供42伙 兩房標準戶佔九成 面積460呎起｜新盤樓書 One Wood Road提供42伙 兩房標準戶佔九成 面積460呎起｜新盤樓書

提供4伙複式戶

One Wood Road另提供4伙複式單位，實用面積由9401,284方呎，均屬三房間隔，分別為2樓及3樓復式單位，連687方呎及705方呎平台；28樓及29樓複式單位，連48方呎平台，以及263方呎和320方呎天台，住戶可由室內樓梯前往。

全盤面積最大單位為23樓複式A室，實用面積1,284方呎，三房間隔，連705方呎平台項目提供停車位，地下層為商業樓面，設有商鋪及餐廳；第27樓設有多用途室及健身房。

翻查資料，盈信控股曾於2018年以底價4.85億元成功收購該項目業權，以最高可建樓面面積約4.2萬方呎計算，每方呎樓面地價約1.15萬元。

即睇灣仔One Wood Road最新資訊 (House730)

 

灣仔One Wood Road提供42伙 兩房標準戶佔九成 面積460呎起｜新盤樓書

「One Wood Road」屬單幢式物業，提供42伙，實用面積由460至1,284方呎。(資料圖片)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受