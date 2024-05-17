灣仔One Wood Road提供42伙 兩房標準戶佔九成 面積460呎起｜新盤樓書

位於灣仔活道1號、由盈信控股(015)發展的灣仔新盤「One Wood Road」已屆現樓，項目今日(17日)正式上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網，屬單幢式物業，提供42伙，實用面積由460至1,284方呎，涵蓋兩房至三房間隔，主打兩房佔全盤約九成。

據樓書顯示，該物業樓高26層，2樓以上為住宅部分，每層設有2伙及2部升降機。其中標準單位涉及38伙，位於第3至26樓，實用面積均為460方呎，全數屬兩房間隔。