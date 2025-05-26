火炭半山晉名峰 全山景兩房勁光猛 附企裝 自用放租皆宜｜有樓睇

入伙19年的火炭半山屋苑晉名峰，屬該處規模最大的中低密度住宅物業，項目分有高座及低座，單位戶型多元化，由標準分層的兩房至三房、四房雙套戶，以及四房連天台/花園/複式等不同類型特色戶等，選擇廣泛。由於屋苑座落火炭半山，故此大部分單位可以飽覽火炭一帶市景及山景。是次介紹的放盤單位為標準分層兩房戶，全屋享翠綠清幽的山巒景致，令單位採光度極高，而且內部裝修相當新淨雅緻，兼附帶部分訂製傢俬，一買即住/即租均可！