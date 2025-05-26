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地產
2025-05-26 18:50:00

火炭半山晉名峰 全山景兩房勁光猛 附企裝 自用放租皆宜｜有樓睇

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單位座向西北，望全山巒景，視野清幽開揚，室內採光度亦高。

單位座向西北，望全山巒景，視野清幽開揚，室內採光度亦高。

入伙19年的火炭半山屋苑晉名峰，屬該處規模最大的中低密度住宅物業，項目分有高座及低座，單位戶型多元化，由標準分層的兩房至三房、四房雙套戶，以及四房連天台/花園/複式等不同類型特色戶等，選擇廣泛。由於屋苑座落火炭半山，故此大部分單位可以飽覽火炭一帶市景及山景。是次介紹的放盤單位為標準分層兩房戶，全屋享翠綠清幽的山巒景致，令單位採光度極高，而且內部裝修相當新淨雅緻，兼附帶部分訂製傢俬，一買即住/即租均可！

單位裝修頗企理新淨，附連部分訂製傢俬，如買家合用，的確可節省不少裝修費。

單位裝修頗企理新淨，附連部分訂製傢俬，如買家合用，的確可節省不少裝修費。

市租約2.35 回報逾3

上述放盤為晉名峰B座中層D室，實用面積602方呎，採兩房間隔，座向西北，全屋所有窗戶均望開揚山景，居住環境清靜舒適。單位現叫價820萬元，平均實用呎價13,621元，現時單位參考市值租金約23,500元，若以成交價820萬元計算，料新買家可享租金回報約有3.4厘。據資料顯示，晉名峰單位實用率有達80%，上址放盤間隔闊落見使，實用性不俗，而且附帶簡約企理裝修，只需簡單翻新便可入住，或快速租出以賺取租金回報。

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主人房設有睡床連地台，新淨實用。 單位另一個睡房為孩子房，亦有訂製的睡床連書架及儲物櫃組合，保養新淨。 客廳外接露台，晾曬方便之餘，亦是「放空」的好地方。 廚房配套企理齊全。 浴室主要為發展商裝修。 單位平面圖。

放盤單位資料

物業名稱：晉名峰
地址：火炭樂葵徑2
發展商：永泰、南豐
樓齡：19
放盤單位：B座中層D (物業編號：ALA320)
叫價：820萬元 (參考市值租金約2.35萬元)
實用面積：602方呎 / @13,621
建築面積：756方呎 / @10,847
間隔：兩房
VR睇樓：https://tinyurl.com/xjtw5dkr
查詢電話：6305 2007 (中原地產新界東豪宅火炭站銀禧花園分行 吳先生)

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