火炭新盤｜多圖！星凱．堤岸增3個示範單位 三房樓王享雙景觀+NFT元素

中洲置業火炭星凱．堤岸即將展開新一輪銷售攻勢，今日(1日)起正式對外開放全新展銷廳，特別增設3個全新示範單位。（攝影：林俊源）

3 座 38 樓 C 室 樓王級三房大戶

發展商亦首度開放樓王級三房大戶，兩個單位參照3座38樓C室打造，分別為交樓標準及連裝修示範單位，實用面積945方呎，三房套連工作間及工作間連洗手間間隔，樓高3.15米。

3座38樓C室連裝修示範單位命為「NFT 945藝術之家」，為配合發展項目早前推出的NFT Art Gallery，示範單位內亦添置具數碼藝術元素的擺設。單位模擬藝術家的起居生活，客飯廳的特色天花造型，配合暖色藝術漆。設計師因應客飯廳布局分明的優勢，將旁邊的工作間改為酒櫃，讓屋主展示珍貴的收藏，半開放廚房結合酒吧區，提升生活品味。廚房空間充足，三邊廚櫃枱面設計，亦設大量收納空間，美觀之餘亦有效提升實用性。

衣帽間融入主人套房大增收納空間至於空間寛敞的主人套房，放置大型雙人床後仍可三邊落床。房間裝修以淺色作主調，予人簡潔舒適感覺，設計師亦將主人房浴室的牆身改為透明玻璃，擴闊空間感，同時亦將旁邊的儲物室改為衣帽間，為男女主人增闢充裕收納衣服的空間。為加強房間的實用性，其中一個睡房特意改作畫室，為住戶建立獨立寧靜的創作空間，特色畫牆更能突顯主人家的優雅氣息。

至於3座38樓C室交樓標準示範單位，大廳長約7米，闊約3.3米，大廳連接約33方呎特大露台。睡房方面，主人套房長約3米，闊約2.9米，並設約16方呎工作平台。單位配套完善，隨樓附送各式名貴家電，包括氣體煮食爐、組合式雙頭氣體煮食爐、蒸焗爐及抽油煙機，亦設雪櫃及洗衣乾衣機，並附送酒櫃。