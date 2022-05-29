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2022-05-29 18:37:56

火炭新盤｜家庭客斥逾3200萬連購2伙星凱．堤岸三房大戶

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火炭新盤｜家庭客斥逾3200萬連購2伙星凱．堤岸三房大戶

火炭新盤｜家庭客斥逾3200萬連購2伙星凱．堤岸三房大戶

中洲置業火炭星凱．堤岸於上周五(27)進行新一輪銷售，營銷策劃總監楊聰永指，即日沽出7伙，成交價介乎615.1萬至1,618.8萬元，呎價19,32623,749元，單日套現逾7,400萬元。據悉，其中有一組家庭客斥資逾3,200萬元購入項目2伙三房單位作自住，並採用全新「入伙起85180大戶大優惠」一按付款計劃

上述買家採用的「入伙起85180大戶大優惠」一按付款計劃，只適用於指定的實用面積分別為774850方呎的單位，最高折扣為12%。買家需在簽署臨時合約時繳交樓價5%臨時訂金，而簽署臨合後90天內再付樓價5%，並在收樓14天內繳交餘下90%樓價。一按最高金額為樓價的85%，年期最長為25年，首18個月免息免供，第19個月起的利率為最優惠利率(P)2.75(最優惠利率由財務機構決定，現年利率為5.5)

楊聰永稱，今日有2伙平台特色戶以招標形式售出，包括55F室，實用面積309方呎，平台面積143方呎，成交價660萬元，呎價21,359元；以及15F室，實用面積310方呎，平台面積104方呎，成交價633.8萬元，呎價20,445元。

他續稱，對銷情感到滿意，預期示範單位正式開放後，銷售成績會更理想。

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