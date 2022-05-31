火炭新盤｜星凱．堤岸一周沽15伙 全新展銷廳明日開放

東鐵綫過海段自本月15日通車後，沿線項目把握機會出擊吸客。位處東鐵綫火炭站旁、由中洲置業發展的星凱．堤岸展開新一輪銷售攻勢，今日(31日)宣布全新展銷廳將於明日(6月1日)起正式對外開放。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，全新展銷廳除新增3個示範單位外，另特別將展銷廳打造為虛擬與現實結合的色彩世界，讓大眾率先感受項目的園林會所。甫踏進展銷廳，就會看到四季特色植物，如春天櫻花、夏天薰衣草、秋天楓葉、冬天竹林，以藝術手法讓參觀者感受項目的戶外園林。旁邊亦參照發展項目會所的《觀星花園》，模擬晚空景色，住戶日後可以在約1.5萬呎大草坪上Glamping；而倒掛的羅漢松則參照發展項目會所《禪意水池》，讓大眾可以忘掉外界的煩囂，靜心享受項目會所設施。

星凱．堤岸自上周公布銷售文件後，楊聰永稱，一周內售出約15伙，套現約1.5億，平均成交呎價約20,350元，當中2伙成交價逾1,600萬元，對銷情感到滿意。至於項目至今累售848伙，套現約85億元，平均成交呎價約20,200元，他說，表明希望讓客人「慢慢揀」，期望每周都可錄得成交，有信心項目於年底前累售數目可衝破1,000伙。

楊聰永指，星凱．堤岸預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅約10個月，相信短樓花期更可吸引買家。