火炭新盤｜星凱．堤岸延遲交樓3個月 本月錄10宗成交 一半買家為新香港人

有新盤要延期交樓！提供1,335伙的中洲置業旗下火炭星凱．堤岸已屆現樓，最新公布預計入伙日期由原定下月底，要延遲3個月，至今年6月底。
中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，延遲交樓主要受新冠疫情影響，今日會發信通知業主。他稱，項目本月錄得10宗成交，成交價介乎712萬至4,816萬元，當中5宗買家為「新香港人」。至於項目迄今累售879伙，佔全盤可發售單位約七成，套現近90億元。
楊聰永指，會保留項目部分單位作收租用途，目標呎租介乎約55元至60元。最新開放兩個三房現樓交樓標準示範單位供準買家預約參觀，分別為第2座37樓F室，實用面積774方呎；以及第3座47樓C室，實用面積945方呎。楊聰永說，待項目取得滿意紙後，會全面開放會所以供參觀。
中洲置業項目發展總監鄧耿民指，設計上星凱．堤岸以豪宅物業作為定位，並兼顧實用和美觀。在建築材料方面，大廈外牆採用全世界唯一一個礦出產的意大利天然花崗岩「銀線灰」(Silver Brown)，開採時間超過一年，成本更比一般石材高約四成，住宅標準大堂的地台則採用天然大理石「水雲間」，令項目別具豪宅氣派。4座住宅大樓採用雙層夾心玻璃幕牆，令隔熱、隔音效果更佳，同時亦採用到金屬鋁板，有別於一般磁磗，鋁板防水功能超卓。