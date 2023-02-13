火炭新盤｜星凱．堤岸延遲交樓3個月 本月錄10宗成交 一半買家為新香港人

有新盤要延期交樓！提供1,335伙的中洲置業旗下火炭星凱．堤岸已屆現樓，最新公布預計入伙日期由原定下月底，要延遲3個月，至今年6月底。

中洲置業項目發展總監鄧耿民指，設計上星凱．堤岸以豪宅物業作為定位，並兼顧實用和美觀。在建築材料方面，大廈外牆採用全世界唯一一個礦出產的意大利天然花崗岩「銀線灰」(Silver Brown)，開採時間超過一年，成本更比一般石材高約四成，住宅標準大堂的地台則採用天然大理石「水雲間」，令項目別具豪宅氣派。4座住宅大樓採用雙層夾心玻璃幕牆，令隔熱、隔音效果更佳，同時亦採用到金屬鋁板，有別於一般磁磗，鋁板防水功能超卓。